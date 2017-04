Opvolgers van Klaas, Alex, Reint-Jan en Henk?

RODEN – Vanwege het ‘Jaar van de Democratie’ verzorgde niemand minder dan burgemeester Klaas Smid woensdagmiddag een gastles over het reilen en zeilen in de gemeenteraad aan kinderen van de plusklas van de twee basisscholen – ’t Spectrum en de Eskampen- in Peize. Uiteraard werd de gastles in de raadzaal gegeven en zaten de kinderen op plekken die normaliter gereserveerd zijn voor gemeentelijke politici. Na de les mochten de kinderen vragen stellen aan burgemeester Smid, die de kinderen bovendien rondleidde in het gemeentehuis. En zo worden de nieuwe wethouders en raadsleden dus al voorzichtig klaargestoomd en hoeven de zittende politici zich geen zorgen te maken over opvolging.