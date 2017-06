Organisatie Avondvierdaagse kijkt al naar 2018

Vrijdagavond werd op prachtige wijze de bijzonder geslaagde Avondvierdaagse afgerond. Zo’n 1200 lopers deden mee. Het bezoek van weerman Piet Paulusma op woensdag was toch wel het hoogtepunt net als het weer, want de lopers genoten onder ideale omstandigheden van de routes. ‘Zelfs vrijdag hadden we nog zogenaamde losse inschrijvingen, mensen die gewoon een avond mee lopen. We kijken of we dat wellicht volgend jaar aantrekkelijker gaan maken. Er zijn schijnbaar veel mensen die niet alle dagen, maar wel een deel van de vierdaagse mee willen doen’, zei SSN voorzitter Ard Vrielink tevreden. De afsluiting stond overigens in het telen van de brandweer en dus water, muziek en uiteraard bloemen, snoep en medailles.