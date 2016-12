Organisatie nieuwjaarsduik duikt Ronostrand in

EEN – Het Ronostrand en Werkgroep Tsjernobyl laten tijdens de nieuwjaarsduik niets aan het toeval over. Een aantal mensen van de organisatie namen woensdag 21 december, tevens de eerste officiële winterdag, een proefduik. Op nieuwjaarsdag zullen naar verwachting ruim 200 mensen weer een frisse duik nemen in het koude water van het Ronostrand. Een hachelijke en vooral koude onderneming die altijd weer voor vermaak zorgt.

Henk-Jan Hofman (Werkgroep Tsjernobyl) en Gieneke Hartlief( eigenaresse Ronostrand) verwachten dat er dit jaar nog meer deelnemers te water gaan. “Ieder jaar zien we een stijgende belangstelling voor onze sportieve nieuwjaarsduik. Zeker als het mooi weer is. Dan is de kans groot dat we de aantallen van 151 duikers en zo’n 520 toeschouwers van afgelopen jaar ruim overtreffen.”

Op het Ronostrand slaan de vier proefduikers nog even snel iets warms achterover. Ze hebben er zin in, want ze kunnen natuurlijk niet onderdoen voor hun gasten op nieuwjaarsdag. Lachend verteld Henk-Jan Hofman van Werkgroep Tsjernobyl dat het water 6.6 graden is. Het is het zesde jaar dat Ronostrand en Werkgroep Tsjernobyl het evenement organiseren. De nieuwjaarsduik wordt ieder jaar professioneler aangepakt en dit jaar dus met ervaringsdeskundigen in de organisatie. Daarbij komt er dit keer tijdens de nieuwjaarsduik iets speciaals, wat dit is houden de organisatoren nog even geheim.

Met een flinke vaart duiken de organisatoren in het water, om er minstens zo snel weer uit te komen. Eerste reactie van de proefduikers van het Ronostrand is dat het water al flink koud is. Volgens Paul de Groot en Mans Klaassens mag het tijdens de duik nog wel iets kouder zijn. En net zoals straks op 1 januari warmden ze zich na de proefduik op met een kop oer-Hollandse snert.

Er wordt ook dit jaar gezorgd voor verwarmde kleedcabines. De Nieuwjaarsduik vindt plaats aan het Ronostrand in Een, inschrijven kost 2,50 euro (inclusief snert, Unox muts en oorkonde) kan vanaf 13.00 uur. De muziek dit jaar wordt verzorgd door DJ Nijo. Voor het startschot van de duik zal gymlerares Aukje de Groot uit Roden de warming-up verzorgen. De in Groningen wonende Ferdi Hendriks, oud bestuurslid van Werkgroep Tsjernobyl zal deze middag aan elkaar praten. De duik is klokslag 14.00 uur. Voor de deelnemers nog een belangrijke tip: Trek sandalen of waterschoenen aan tijdens de duik.