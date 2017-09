Organisatie op orde, kandidaat voor een prijs

LEEK – Leekster Eagles is inmiddels begonnen aan het nieuwe seizoen. De Witte Adelaars willen op termijn terug naar de Eredivisie. Eagles heeft de eerste punten binnen, na een spektakelstuk tegen ‘t Knooppunt. Een mooie opsteker voor het duo Jan Brouwer en Gerke Hoogeveen.

“We hebben afgelopen zomer hard gewerkt om de organisatie in de steigers te zetten, zodat we naar de toekomst toe eredivisiewaardig zijn en om de club meer draagkracht te geven”, vertelt Hoogeveen. “Dit heeft onder meer geresulteerd in een technisch hart, dat naast Jan en ik bestaat uit Dennis van der Velde, Ewout Bijkerk en Janniek Topper. We hebben het 2e team, Jong Leekster Eagles genaamd, nieuw leven ingeblazen. En voor de jongste jeugd een jeugdopleiding gecreëerd in samenwerking met Indoor Soccer Noord, de zaalvoetbalschool van Martijn Alssema, die met Onder 17, 15 en 13 met 3 teams van start gaat. Omdat er geen jeugdcompetitie is, worden er twintig trainingen gegeven en geoefend op hoog niveau, zoals tegen FC Groningen. Dat moet op den duur haar vruchten afwerpen”. Voor recreanten overigens ook goed nieuws. Leekster Eagles staat weer open voor recreatieteams. “De vereniging krijgt hierdoor een steviger fundament”. Bij het eerste zal ‘Alssemao’ niet meer te bewonderen zijn, al blijft hij verbonden aan de Leeksters, want hij gaat voor het derde spelen. Marcel Smit heeft de Eagles verlaten. Jongelingen dienen zich aan, zoals Luciano Matulessy, al was hij er vorig seizoen al bij. Verder zijn talenten als Jasper Siepelinga (Niekerk veld) en Delano Dussel (TLC veld) aangetrokken. Amine Ajouaou is terug na een jaar gestopt te zijn. De keepers Hayo Poutsma en Marijn Ottens zullen het uit moeten vechten met Erwin Mensink. “De gebroeders Derguti (Getuar en Erolind) zouden hun opwachting maken bij de Eagles, maar Oranje Nassau doet erg moeilijk over de overgang. De zaak is even bevroren. Een sterke selectie niettemin”, vindt Hoogeveen. “We moeten laten zien dat we kandidaat zijn voor de prijzen”. Hoogeveen wil niet direct van promotie spreken, om de druk weg te nemen. “Doelstelling is de nacompetitie”. Wat de tegenstanders betreft, daar houdt Hoogeveen zich niet zo mee bezig. “Van de promovendi kan het zijn dat de ene club meteen weer afdaalt en de ander meteen mee bovenin speelt”. Leekster Eagles zal in ieder geval weer spektakel bieden. De toeschouwers kregen daar in het Sportcentrum alvast een voorproefje van, zo blijkt. “Tegen Het Knooppunt 2 stonden we steeds met een doelpunt voor, zij maakten steeds gelijk. Dertien seconden voor tijd wonnen we alsnog. Dat was een mooie opsteker”. Hoogeveen hoopt het weer vaak te horen van de legendarische stem van Tom Stuve: ‘doelpunt van Leeksterrrr Eagles!’