Organisatie Wat ’N Kunst op zoek naar kunstenaars die wisselbokaal willen ontwerpen

Wie ontwerpt de Wat ’N Kunst Award?

NOORDENVELD – Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in deze krant: het Wat ’N Kunst festival komt volgend jaar met een heuse Wat ’N Kunst Award. Een prijs als waardering voor het werk van kunstenaars en initiatiefnemers voor kunst en culturele projecten in Noordenveld. Naar idee van het Roder Sportgala, waar sporters beloond worden met een beeldje voor hun prestaties. Voor het ontwerp van de award doet de organisatie een beroep op kunstenaars in de gemeente. Amateur of prof; iedereen mag een ontwerp voor de Award aandragen.

De voorwaarden voor het beeldje of bokaal zijn simpel: het moet zó leuk zijn dat –ie goed staat op iedere schoorsteenmantel, er moet ruimte zijn om de namen en jaartallen van de verschillende winnaars erin te graveren én het moet een relatie hebben met Noordenveld. Kenmerkend voor de gemeente, vertellen Leo van der Heiden en Jan Smit namens de organisatie. “En dan bedoelen we niet de Ot en Sien’s en de Bartjes, maar iets eigens. De prijs is bedoeld voor alle vormen van kunst en cultuur. Dat hoeft dus niet per se beeldende kunst te zijn. Een voorstelling of dans-act dingt ook mee naar de prijs”, benadrukken de heren.” Iedereen mag een ontwerp insturen, amateur of professional, de organisatie ziet graag leuke voorbeelden tegemoet. Uiteindelijk kiest de selectiecommissie waarin alle gebieden van kunstzinnig en cultureel Noordenveld vertegenwoordigd zijn het winnende ontwerp. Dat ontwerp wordt geproduceerd en er wordt een replica in mini-uitvoering gemaakt die de winnaar mag houden. U begrijpt: de organisatie zit met smart te wachten op leuke ontwerpen voor de toch wel prestigieuze prijs. Insturen kan naar: info@watnkunst.nl. Graag wel vóór 1 maart 2019. Doen dus! Wie weet, prijkt jouw beeld straks op de schoorsteenmantels van de winnaars!