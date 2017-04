Ot en Sien Bridgedrive: ontspanning en concentratie

RODEN – Onlangs werd alweer voor de 26e keer de Ot en Sien Café Drive gespeeld. Meer dan 250 deelnemers speelden in een achttal etablissementen in en om de Brink in Roden om een goede klassering en een daaraan gekoppelde prijs in de wacht te slepen. Naast het wedstrijdelement kenmerkt deze activiteit zich met name door de gezellige sfeer en entourage. Ook dit jaar werd met mooi voorjaarsweer gespeeld, wel zo prettig als je om het half uur richting andere locatie moet wandelen waar weer een setje van vier spellen ligt te wachten. De bridgedrive is een heerlijke mix van ontspanning en concentratie en zal ongetwijfeld ook volgend jaar weer op de agenda staan.