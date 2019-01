Ot en Sien judotoernooi druk bezocht

RODEN – Op zaterdag 19 januari werd het Ot en Sien judotoernooi gehouden bij Judovereniging Chi-Do in Roden. Het was inmiddels alweer de 5e editie. Maar liefst 104 judoka’s van 11 verschillende verenigingen uit de drie noordelijke provincies wisten Roden te vinden.

Het Ot en Sientoernooi is een zogenaamd opstaptoernooi, waar beginnende judoka’s op een leuke en sportieve manier wedstrijdjes met elkaar hebben. Er deden judoka’s met een witte-, gele- en oranje band mee. De deelnemers streden in 20 poules om de overwinning, wat zeer mooie partijen opleverde! Op sportieve wijze werden allerlei heupworpen, armklemmen en houdgrepen uitgevoerd. Dit gebeurde onder de professionele leiding van een 4-tal scheidsrechters van de Judo Bond Nederland. Gezien de vele enthousiaste reacties van de deelnemers zal het Ot en Sien toernooi volgend jaar zeker opnieuw georganiseerd worden. Noteer 10 januari 2020 alvast maar in de agenda!