Oud-militairen verenigen zich in speciaal zoekteam

Veteranen Search Team houdt trainingsdag in Leek

LEEK – Aanstaande zaterdag zal burgemeester Berend Hoekstra de openingshandeling verrichten van een trainingsdag van het Veteranen Search Team. Dit landelijke project, wat inmiddels is uitgemond tot een volwaardige stichting, vond in oktober 2017 zijn oorsprong. Toen hield de geruchtmakende verdwijning van Anne Faber heel Nederland bezig. Een team van veteranen meldde zich aan voor de zoektocht naar Faber, wat uiteindelijk heeft geleid tot een landelijke beweging waar meer dan 650 veteranen zich voor hebben aangemeld. In dorpshuis de Til in Leek zal zaterdag het startsein van de eerste trainingsdag in Noord-Nederland worden verricht. Met Ed Bosch, veteraan en vicevoorzitter van het Veteranen Search Team, kijken we alvast vooruit naar zaterdag en doorgronden wij deze nog jonge maar explosief groeiende stichting.

Achter een klein tafeltje in de HEMA van Leek, zit veteraan Ed Bosch uit Ermelo. De grote, blauwe map van de stichting Veteranen Search Team past nauwelijks op het tafeltje voor hem. Ondertussen kijkt hij geamuseerd naar zijn telefoon. De informatieaanvragen en aanmeldingen voor de nog jonge stichting lopen storm. ‘We hebben iedere dag nieuwe aanmeldingen. En ze komen uit het gehele land’, vertelt Ed. Het ontstaan van het Search Team, vindt zijn oorsprong dus in de verdwijning van Anne Faber. Dennis en Mariska van der Kraats zijn de oprichters van de stichting. Zij zijn tevens de eigenaars van Freebird69, waarmee ze onder andere lezingen over PTSS geven. Bij de vermissing van Faber melden zij zich aan om te helpen zoeken, en plaatsten daarbij een oproep op Facebook. Aan die oproep werd veel gehoor gegeven, waardoor het idee werd opgevat om hiermee door te gaan. ‘Zodoende werd er een stichting opgericht’, vult Ed aan. Die stichting bestaat voor negentig procent uit veteranen. ‘De overige tien procent bestaat uit (oud)personeel van andere geüniformeerde beroepen. Denk daarbij aan ambulancepersoneel, agenten en brandweerlieden.’ Tijdens de zoektocht naar Anne Faber had het Search Team goed contact met de politie, die leidend zijn in het onderzoek. ‘Tijdens zo’n zoektocht werken wij altijd samen met de politie. Wij ondersteunen hen en andersom. Mocht het zo zijn dat wij op één van de zoektochten wat vinden, dan doen wij een stap achteruit en pakt de politie het op. We hebben hierin geen scoringsdrift. Wat wij doen – het afspeuren van een bepaald gebied – is voornamelijk om zeker te zijn dat er in dat gebied niets over het hoofd wordt gezien’, vertelt Ed.

Inmiddels heeft het Veteranen Search Team al vier keer meegezocht naar een vermist persoon. ‘We zijn zelf ook wat verbaasd over hoe snel dit allemaal is gegaan. Niet alleen de aanmeldingen, maar ook de aantal keren dat we al zijn wezen zoeken. We hadden in gedachten dat we eerst even rustig met de stichting zouden beginnen, maar konden gelijk aan de bak’, vertelt Ed. Door schade en schande wordt eenieder wijs, zo ook het Search Team. ‘Bij de zoektocht in Castricum bijvoorbeeld. Toen hadden we niet om de koffie gedacht. En een militair zonder koffie.. Nou, dat krijg je de hele dag te horen!’, lacht Ed. Het is een serieuze zaak natuurlijk, het zoeken naar vermiste personen. ‘Het wordt ook heel serieus opgepakt. Maar er moet altijd ruimte zijn om met elkaar te lachen. Dat is het sociale aspect van de stichting.’

Dat sociale aspect is erg belangrijk, zo onderkent Ed. ‘Het mes snijdt zeker aan twee kanten. Ons hoofddoel is het vinden van vermiste personen, maar het andere gedeelte is het sociale. Veteranen hebben toch enige bagage, sommigen van hen zijn misschien wat beschadigd door hun diensttijd. Met deze stichting laten we ze weer meedoen en hebben ze weer het gevoel dat ze nuttig zijn. Dat is veel waard.’ Niet voor niets kreeg de stichting in een korte tijd al meer dan 650 aanmeldingen. ‘We worden serieus genomen door de politie, maar ook ondersteunt door het Veteranen Instituut, het Veteranenplatform en Veteranen stichting DMV. In Nederland zijn er ongeveer 113.000 veteranen. Het mooie aan onze stichting is dat je veteranen van allerlei missies ziet samenwerken. Of dat nu oude missies, of vrij jonge missies zijn. Het feit dat het team uit veteranen bestaat, schept gewoon een band.’

Zelf was Ed zeven jaar werkzaam bij defensie. ‘Na mijn diensttijd heb ik mijn contract verlengd. Tussen 1980 en 1981 ben ik een halfjaar uitgezonden geweest naar Libanon’, vertelt hij. In die tijd heeft hij veel meegemaakt, al zegt hij er niet iets aan over te hebben gehouden. ‘Ik werd wel een stuk volwassener. Toen ik werd uitgezonden was ik dat minder, maar toen ik terugkwam keek ik toch echt een stuk serieuzer tegen bepaalde zaken aan’, vertelt hij. Ed hoopt dat de leden van de stichting, zich gewaardeerd zullen voelen. ‘Je hoort nog wel eens negatieve berichten over veteranen, of ze komen slecht in het nieuws. Voor veteranen is een stukje waardering belangrijk. En het meedoen in de samenleving is van belang.’

Wanneer er iemand vermist is, kan de politie een beroep doen op het Search Team. Inmiddels zijn zij zelfs al bezig met het vormen van een Quick Reaction Force. Dat is een team van ongeveer veertig personen dat ten alle tijden binnen twee uur tijd op plekken in het gehele land kan komen, om daar te zoeken naar vermiste personen. ‘Waarschijnlijk is het voor ons eenvoudiger om mensen binnen twee uur op een bepaalde plek te krijgen, dan voor de politie’, meent Ed.

Terug dan naar de trainingsdag in Leek. ‘De eerste trainingsdag in Noord-Nederland’, zo vertelt Ed. In totaal is de stichting opgedeeld in negen verschillende gebieden. ‘We hebben een bereik door het gehele land. Zo zitten we overal.’ De trainingsdag wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal lokale ondernemers. De lunch wordt bijvoorbeeld door de plaatselijke Albert Heijn verzorgd, terwijl cafetaria Boerentrek en Café de Oude Bank verder nog een financiële bijdrage leveren. Het is natuurlijk onmogelijk om alle 650 leden – binnenkort zijn dit er waarschijnlijk meer dan 700 – tegelijk op trainings-dagen te ontvangen. Dat verplicht het bestuur dan ook niet. ‘De leden zijn hier vrij in. Wel adviseren wij ze om aan zoektochten en trainingsdagen mee te doen, maar we kunnen en willen dat niet verplichten’, zegt Ed. Daarbij zijn de veteranen van zichzelf uit al zo fanatiek en welwillend, dat er bij iedere trainingsdag en zoektocht genoeg man op de been zijn. ‘Er is zelfs iemand die bij alle vier de zoektochten aanwezig is geweest, ondanks dat hij zelf op Texel woont. Dat geeft wel aan hoe fanatiek sommigen zijn.’

Het voordeel van een organisatie die voor het overgrote deel uit veteranen bestaat, is de strakke organisatie. ‘De discipline zit er zeker in, ja. We zijn gewend om samen te werken. Daarnaast is er de gedrevenheid van de leden. Het verschil met het leger is, dat we hier geen rangen hebben. Iedereen is gelijk. Dat komt de samenwerking ten goede. Je ziet de mensen opbloeien.’ Ed nodigt iedere veteraan van harte uit om zich te verdiepen in het Veteranen Search Team. ‘Het is iets dat je mee moet maken’, vindt hij.

De trainingsdag in Leek zal bestaan uit een ochtendsessie met theorie en een middagsessie met praktijk. In totaal zullen zo’n veertig veteranen uit de regio, maar ook daarbuiten, deelnemen aan de middag. Eenieder die geïnteresseerd is, kan een kijkje nemen op de site van het Veteranen Search Team.