RODEN – Aan de Hullenweg in Roden werd zaterdag een bijzondere voetbalwedstrijd gespeeld door de voetbaldames van ONR en VV Roden. Let wel: de teams die twintig jaar geleden tegen elkaar uitkwamen. VV Roden won met 4-1. Hoofdrol in de wedstrijd speelde de keepster van ONR, Caroline Le Pair, al kon zij de overwinning van Roden dus ook niet verhinderen. Froukje Douma maakte de enige ONR-goal in de sportieve wedstrijd. Ook de derde helft was na de wedstrijd zeer geslaagd.