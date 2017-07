Ouderen blij met rookmelders

NORG – Woonzorg Nederland heeft afgelopen week bij alle ouderenwoningen in de Mezenstraat, Grootveenweg en in wooncentrum De Garve aan de Vinkenstraat rookmelders in de huizen geplaatst. Een actie die door de bewoners zeer op prijs werd gesteld.

Woonzorg Nederland is verhuurder van de woningen en liet bij monde van woonconsulent Anky Bos weten dat deze actie de veiligheid in het huis vergroot. ‘De rookmelders gaan 10 jaar mee en batterijen hoeven niet vervangen te worden.’ Alle ouderen in de buurt konden vooraf een presentatie meemaken van de brandweer regio Drenthe. Hier maakte specialist brandveiligheid Annet Hulshof duidelijk dat rookmelders in woningen belangrijke hulpmiddelen zijn. ‘Vooral als je slaapt werkt je neus minder hard. Veel mensen ademen dan de zware rook in en komen zo te overlijden. Rookmelders helpen bij het eerder herkennen van brand en rook’.

Medewerking bij het plaatsen was er vanuit het buurtwerk van Welzijn in Noordenveld, bewoners en vrijwilligers van de brandweer. Zo ook Klaas Postmus uit Norg. ‘Ik ben nu 5 jaar bij de vrijwillige brandweer in Norg. Ik vind dit een goede actie van Woonzorg. De doelgroep is verminderd zelfredzaam en wordt zo eerder gewaarschuwd bij brand. Het is een mooi activiteit om aan mee te werken,’ liet hij weten.