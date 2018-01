Ouderen Norg boos op PostNL

NORG – Bewoners van het ouderencomplex De Vijversburg zijn boos en wel op PostNL. Deze haalt deze week in geheel Drenthe 183 brievenbussen weg, waarvan 3 in Norg. In het hele dorp Norg, toch een dorp met 4000 inwoners, blijven er zo nog maar 2 brievenbussen over en dat geeft problemen. De drie brievenbussen die verdwijnen staan aan de Langeloërweg, het Westeind en de Asserstraat. De brievenbussen die blijven, staan in de nabijheid van De Brinkhof en aan de Grootveenweg.

In De Vijversburg is een groepje ouderen opgestaan om hiertegen te protesteren. ‘Vooral mensen met een rollator kunnen echt niet goed naar de Brinkhof lopen. Dat is een half uur heen en dan nog weer terug,’ zegt Jacob Kuiper. Hij is 1 van de bewoners die er op tegen is dat de brievenbus aan de Langeloërweg verdwijnt. ‘Ouderen van De Vijverburg en directe omgeving maken veel gebruik van deze brievenbus en het is voor hen nog goed te doen. Zo maken ze een kort ommetje en blijven ze in beweging. Wat ook mee speelt in het verdwijnen van de brievenbus is de drukke Langeloërweg. Deze oversteken is echt gevaarlijk en zeker voor mensen op leeftijd. Er wordt hard gereden en de oversteek om naar de Brinkhof te gaan is erg onoverzichtelijk,’ zegt hij.

Tuurlijk is er ook begrip voor het weghalen van de brievenbussen. Veel post gaat langs de digitale snelweg en beland niet meer in de brievenbus. ‘Maar ook hier doen we ouderen tekort,’ laat Jacob Kuiper weten. ‘We worden ouder, de gezondheid neemt af en lang niet iedereen kan werken op een computer. Door het weghalen van brievenbussen verdwijnt er zo ook weer een voorziening uit het dorp waar wij moeite mee hebben. Dat vinden we jammer.’

Jacob Kuiper, Greet Harthold, Trijn de Leeuw en Grietje Molema (foto) hopen dat door hun reactie ook andere ouderen van zich zullen laten horen. ‘Het zou mooi zijn indien meerdere mensen, die het eens zijn met ons, ook reageren. Wellicht kunnen we dan voorkomen dat de brievenbussen worden weggehaald. Laten we dat hopen.’