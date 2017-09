LEEK – Ze is 106 lentes jong. De oudste inwoonster van Leek, mevrouw Ebeltje Boekema-Hut, vierde zondag haar 106 verjaardag in het bijzijn van burgemeester Berend Hoekstra. Al was haar eigenlijke verjaardag al een paar dagen eerder op 31 augustus. Mevrouw Hut is een geboren Leekster en kwam op 31 augustus 1911 ter wereld. Uiteraard kwam Hoekstra niet met lege handen aanzetten, maar had hij –ook namens de gemeente- een presentje meegenomen voor de 106-jarige mevrouw Hut.