Overblijfmoeders in het zonnebloemetje

RODEN – Vind ze maar eens. Moeders (en vader) die belangeloos iedere week opnieuw de overblijfuren op school voor hun rekening nemen. De kinderen vermaken met allerlei activiteiten zodat leerkrachten even ontspannen kunnen genieten van hun lunchpauze. Obs de Marke heeft ze. Een behoorlijk aantal zelfs: een trouwe club van 24 overblijfmoeders en een overblijfvader. Uniek, volgens directeur José Wolters. “Ik heb op aardig wat scholen gewerkt, maar zo’n grote groep betrokken ouders heb ik niet eerder meegemaakt. En dat geldt ook voor opa’s en oma’s en oud-leerkrachten. De betrokkenheid op de Marke is enorm. Hier op school hebben we klusopa’s die meehelpen met allerlei klussen rondom de school. Dankzij de overblijfmoeders kunnen we het continurooster nog even uitstellen. De overblijf is hier supergoed geregeld. Op termijn ontkomen we er niet aan, maar uitstellen tot we op de nieuwe locatie zitten zou mooi zijn. Om onze waardering te laten blijken, zetten we de dames en heer graag even in het zonnetje!”