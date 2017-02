NIEUW-RODEN – Cafetaria Marks’ Eethuys aan de Esweg in Nieuw-Roden is rond acht uur vanavond overvallen. Een blanke man met donkere kleding bedreigde een medewerker en is er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie is massaal uitgerukt in een poging de dader op te sporen. Ook zijn speurhonden en een helikopter ingezet. Wie iets opvallends gezien heeft in de buurt van de Esweg of snackbar wordt verzocht dat te melden bij de politie: 0900-8844