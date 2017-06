OWK-er Tessa Lap wint U17 Korfball World Cup in Schijndel

OOSTWOLD -Na dorpsbewoner Annelies Schuitema in 2008 in Taiwan wereldkampioen werd met Oranje onder 23, kan Oostwold en de gemeente Leek opnieuw een wereldkampioen verwelkomen. OWK-er Tessa Lap won namelijk afgelopen weekend het U17 World Cup in Schijndel met Oranje U17.

De sterkste jeugdlandenteams ter wereld streden deze zaterdag 25 en zondag 26 juni in sporthal De Dioscuren in Schijndel om de U17 korfbal World Cup. Na een super spannende wedstrijd om de derde plaats tussen Engeland en Chinese Taipei, was het op de laatste speeldag de beurt aan Nederland en België om uit te maken wie de titel mee naar huis kon nemen. België bleef in de beginfase goed bij maar al snel bleek het Oranje U17 team te sterk en wist uit te lopen. Nederland won uiteindelijk met een 22-11 eindstand.

Vanaf oktober zullen de nieuwe selecties voor Oranje weer plaatsvinden. Na deze mooie ervaring hoopt OWK ook dan weer een Oostwoldjer te kunnen bijdragen in dit mooie jonge Oranje korfbalteam en de internationale evenementen en wedstrijden.