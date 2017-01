OWK-speelster Tessa Lap in Nederlands team

OOSTWOLD – Korfbalster Tessa Lap is uitgenodigd voor Oranje U17. Dit naar aanleiding van de Korfball Challenge in Rotterdam. Lap is een van de vier spelers uit Noord U17 die doorgaat naar Oranje U17. Lap is daarmee het eerste jeugdlid in Oranje, een historisch moment dus ook voor de club. Lap maakte vlak voor de zaal de overstap als 15-jarige naar de selectie van OWK. Als vaste vrije bal neemster heeft ze zich direct gesetteld in de selectie. Ze is scherp en legt er ook buiten de 2,5 meter ook een mooi aantal doelpunten per wedstrijd in. Een groot talent dus en een aanwinst voor de selectie van de prima presterende club uit Oostwold.