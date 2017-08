Paardencross topevenement PSV

NORG – Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus staat er weer heel wat te gebeuren op het evenemententerrein rondom de manege in Norg. Dan namelijk vinden de Noordelijke kampioenschappen SGW plaats. Dressuur, springen en afsluitend de paardencross op een prachtig aangelegd parcours.

‘We tellen op dit moment 320 deelnemers. Een top aantal wat staat voor twee dagen van 8.00 tot 17.00 uur volop paardensport. Deelnemers komen uit alle windstreken van Nederland en er is ook internationale belangstelling. Wat de paardenliefhebbers van de cross vooral aantrekt in Norg is de diversiteit van het parcours. Geen cross op een vlak weiland, maar gewoon dwars door het bos, gebruik makend van de natuurlijke aanwezige duinen. Na een crossrit van zo’n 2,5 kilometer komt men bij de altijd aantrekkelijke waterbak aan. Publiek staat er vaak rijen dik en het is prachtig om te zien,’ zegt voorzitter van dit PSV evenement Arjan Ausma.

Ruiter en paard komen in de cross, afhankelijk van de klasse, maximaal 50 hindernissen tegen. Hoofd van de parcoursbouwers is Jan Siegers. Al 12 zaterdagen is hij met zijn bouwvrienden aan de slag om de hindernissen te maken. ‘Niks geen gelakte balkjes, maar gewoon flinke bouwstammen, een aanwezige picknicktafel of ander materiaal dat goed te gebruiken is en op gaat in zijn natuurlijke omgeving. Vooral in de rode route hebben we een aantal forse en moeilijke hindernissen neer kunnen zetten. Wanneer publiek inzicht wil hebben in de hindernissen zou ik vooral aanraden de rode route eens te verkennen Ziet er ook dit jaar weer verrassend en uitdagend uit,’ laat hij weten.

De paardencross heeft een aantal jaren ontbroken op de agenda van PSV. Nu dan is de cross terug en dat stemt tot tevredenheid. ‘Paarden en Norg, dat hoort historisch gezien bij elkaar,’ zegt Arjan Ausma. ‘Dit weekend zijn 120 vrijwilligers in touw. Omdat de toegang tot het terrein open is en gratis te bezoeken, hebben we de laatste jaren ook veel vrijwilligers aangetrokken die tussen het publiek staan en met een fluitje waarschuwen dat paard en ruiter naderen. Beslist niet onbelangrijk, want veiligheid staat voorop.’

Die veiligheid is ook ingebouwd voor ruiter en paard. De paardencross is veelzijdig en kent namelijk risico’s. ‘Het is beslist niet zo dat je maar eventjes aan de paardencross kunt meedoen. Eerst moet de dressuur goed zijn en daarna moet er gesprongen worden. Maximaal vijf balkjes mogen er dan vanaf vallen. Lukt dat, dan komt de veearts in beeld die het paard gaat controleren op hartslag en wondjes. Is dat allemaal onvoldoende dan mag de cross niet verreden worden. Alle basisvaardigheden moeten goed genoeg zijn om de cross te lopen. Ook na de cross vindt nog een extra controle plaats, iets wat ook nog uitval kan betekenen in de einduitslag,’ laat Jan Siegers weten.