Paardencross schittert wederom

NORG – De SGW wedstrijden voor pony’s en paarden trokken dit weekend rondom de manage in Norg veel publiek. Zowel op zaterdag als zondag stond Norg in het tekenen van de cross. 320 deelnemers kregen een drietal onderdelen voor hun kiezen. Dressuur, springen en vervolgens de paardencross dwars door de Langeloërduinen. Door de parcoursbouwers, onder leiding van Jan Siegers, werden 50 hindernissen bedacht en als altijd was de waterbak het spectaculairst. De paardencross vond plaats onder ideale weersomstandigheden.