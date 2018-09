TOLBERT – De afgelopen week stond Tolbert wederom in het teken van Outdoor Tolbert. Een hele week lang sloeg de paardensport de klok in het Westerkwartierse dorp. Met topsport op zes verschillende dagen waarop telkens spektakel te zien was, konden paardenliefhebbers hun hart weer ophalen. Met de opening van de ‘Boerenstal’ werd verder duidelijk dat Tolbert hét paardendorp van de regio is. Hulde aan de organisatie, die wederom een schitterende Outdoor Tolbert op poten hebben weten te zetten.