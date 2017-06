Paardenshow Peize:  blikvangers en spektakel onder de zon

Publiek geniet van uniek evenement

PEIZE – Peize beleefde afgelopen zondag voor het eerst in jaren weer eens een droge Paardenshow. Het was ook nog eens warm, maar de shows leidden er niet onder. Het programma was weer zeer boeiend en spectaculair. De show trok een kleine duizend toeschouwers.

Paarden moeten net als mensen drinken bij warm weer en krijgen onder de bomen voor café Ensing de fles. “Dat kan niet met een emmer, door die leidsels”, verklaart Hinnie Westerhof van het paardensportcomite. Het begin van de show kun je in één blik vangen: de authentieke koetsen, kinderen op pony’s en springen, het ‘springen op tijd’ wel te verstaan. Met grote en kleine paarden, over grote en kleine hindernissen. Veel foutloos, ook veel strafpunten. Echte blikvangers zijn de rijtuigen – uit alle delen van de wereld- en koetsiers in het Concours d’Elegance. Allen leden van ‘Rijden en Glijden’. Glijden heeft te maken met arreslees, maar dat is in het snikhete Peize even niet van toepassing, Je krijgt ontzettend veel informatie en leuke weetjes. Over twee paarden die tegelijk plassen, dat ‘duoplassen’ heet. Dat rechts achterin de belangrijkste plaats is in een rijtuig. Waar de Koningin ook altijd zit. De parasols die dames boven zich houden zijn niet alleen beschermers tegen de zon, maar ook tegen vuile handen. Zo ging dat vroeger. Opvallend de vele honden die in de koets meereizen. Ondanks het warme weer dragen koetsiers handschoenen. Nog meer paarden. Joanne Westerhof uit Altena doet mee aan de dressuurclinic van Laura Zwart, met haar jonge paard Gio Goi. Ondanks wat drempelvrees heeft ze het paard onder controle. Het echte spektakel heet trickriding, oftewel Wild West op paarden. Josh Clemens en zijn showteam. Normaal werkt Clemens bij Buffalo Bill’s Wild West in Disneyland Parijs. De groep is vermaard in grote delen van Europa en is net terug uit Parijs. De kunsten, tricks en stunten zijn spectaculair. Hangend, staand, op de kop, ja zelfs rennend achter een paard aan. Hoe harder men klapt, hoe meer spektakel. Zelfs een hond langs de kant is enthousiast. Van geheel ander orde zou de roofvogelshow zijn geweest, maar vanwege een ongelukje moet de valkenier afzeggen. Heel netjes, dat de ‘Buffalo Bills van het zuiden’ een toegift doen. Interessant is ook de demonstratie van Honden vereniging Hoogkerk, gespecialiseerd in werkhonden, waarvan drie leden meededen aan het WK voor Hollandse Herders. In de ring onder meer Hollandse Messi. De honden moeten vooral plezier hebben. Dat zien we bij het vangen van boeven. Als de echte Messi dartelend op het voetbalveld en plezier hebben met de bal. Rode draad door elke Paardenshow zijn de tuigpaarden van Regio Noord. Ze komen graag naar Peize. “Er komen hier steeds meer mensen die niets met paarden hebben, maar wel naar ons komen kijken”, zegt Jan Bouwman verheugd. En zo is het ook. Soms zie je mensen een raadsel oplossen in een tijdschrift of genietend van de zon en als het leuk is opveren. Kleine kinderen knuffelen liever de nog kleinere dieren. De burgemeester is er ook, en ook oud-burgemeester Hans van der Laan is een vaste gast. En ook plaatselijk wethouder Henk Kosters kijkt toe. De mensen van Volksvermaken werken zich in het zweet, met steeds weer nieuwe hindernissen opbouwen of afbreken. in de tenten is het ook goed toeven. Aan het eind nog meer spektakel. Want dan verschijnt de 66-jarige Jan Dolfing in de ring, die de balk steeds hoger wil en het kunstje nog altijd niet verleerd heeft. Pas tegen half zeven is de show afgelopen. Dat het merendeel van de toeschouwers is gebleven zegt veel. Te interessant, te leuk, om weg te gaan.