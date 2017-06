Paardenshow Peize: veel meer dan paarden

PEIZE – Op zondag 11 juni wordt voor de zestiende keer de Paardenshow gehouden, georganiseerd door de Vereniging Volksvermaken Peize . Een jaarlijks evenement dat niet meer weg te denken is in Peize. De formule is succesvol: alle facetten van de paardensport komen aan bod. De show onderscheidt zich door veel variatie.

De Paardenshow wordt geopend met een springrubriek “relaisspringen “, verzorgd door ruiters en amazones van manege Dolfing uit Vries. Ook de zeer bekende springruiter Jan Dolfing neemt hier zelf aan mee. Nieuw dit jaar is ‘Trickriding’, à la Future Guys, de groep die in het verleden furore maakten op de show. Deze groep kan nog meer en biedt veel variatie. Een demonstratie van een valkenier is eveneens een primeur. Er zullen in het strodorp een vijftiental roofvogels getoond worden. Uniek is ook de show van hondenvereniging Hoogkerk, waarvan leden op wereldniveau presteren. De Paardenshow is altijd spectaculair. Hoofdmoot van de show is de paardensport. Blikvanger is de ‘Concours d’Elegance’, een koetsentocht in samenwerking met ‘Rijden en Glijden’, die start in Bunne. Daarnaast komen de tuigpaarden van Regio Noord weer volop aan bod. Met onder meer een rubriek van tandem aanspanningen, een spectaculair onderdeel. Verder is er een clinic van Laura Zwart, Ellen Wynia en Joanne Westerhof. Ook staat er een springdemonstatie op het programma. Dit betekent dat er over 3 a 4 hindernissen gesprongen wordt, terwijl na elke ronde de hindernissen verhoogd worden. Degene die de hoogste hindernissen foutloos springt is de uiteindelijke winnaar. Jan Dolfing uit Vries doet hier ook aan mee. Voor kinderen zijn er vele attracties. Vast onderdeel is het ‘Vliegend Tapijt’. Er is ponyrijden en een speciale knuffelhoek, waar allerlei kleindieren geknuffeld kunnen worden. Voor bezoekers is het strodorp ook aantrekkelijk. Het strodorp is uitgebreid met onder meer een imker, de korenmolenaar van Roderwolde is present, er zijn eigengemaakte tassen, enz. Mensen kunnen als altijd weer een ritje maken in de huifkar en Peize bewonderen. De Paardenshow wordt mogelijk gemaakt door tal van sponsoren. Het publiek kan de show steunen door deel te nemen aan de verloting, waarbij zeer aantrekkelijke prijzen te winnen zijn.

De Paardenshow in Peize is bijzonder gevarieerd. Na de eerste rubriek, het Relais Springen dus, staan om 14.00 uur Concours d’ Elegance (in combinatie met Rijden en Glijden), Tuigpaarden ereklasse regio Noord (14.20 uur) en de clinic van Laura Zwart, vanaf 14.35 uur, op de agenda. Om 14.50 uur is het tijd voor ‘Vliegend Tapijt’, daarna berijden de dames van regio Noord de tuigpaarden, dat is vanaf 15.00 uur. Om 15.15 uur begint de kur op muziek van Laura Zwart en de show van Trickriding staat gepland om ongeveer 15.30 uur. De valkenier laat vanaf 15.50 uur zijn kunsten zien, de tuigpaarden tweespannen regio Noord komen vanaf 16.10 uur in actie. Hondenvereniging Hoogkerk verzorgt om 16.35 uur een demonstratie en het ‘Vliegend Tapijt’ is er nog een keer om 16.40 uur. Jan Dolfing verzorgt om even voor vijf uur een springdemonstratie, een kwartiertje later is het tijd voor de tuigpaarden in tandem aanspanning. Om 17.20 uur wordt de trekking van de verloting gehouden en om half zes staat de stoelendans op het programma. Het is de moeite waard deel te nemen aan de verloting, want de hoofdprijs is namelijk een midweek of weekend in Hotel Duinzicht in Schiermonnikoog. Ook de tweede en derde prijs mogen er zijn met respectievelijk een diner bij ’t Huys van Bunne en een brandveiligheidspakket. Verder zijn er een waardebon van Bovag van 125 euro, diverse wijnen en saunabonnen te winnen. Een lot kost slechts een euro. Voor een programmaboekje betalen bezoekers twee euro en een boekje in combinatie met zes loten is het meest aantrekkelijk: vijf euro. Kinderen kunnen behalve alle genoemde activiteiten op pony’s rijden en geschminkt worden, terwijl er een artiest ‘ballonnen-figuren-vouwen’ langskomt en ook de Jan Plezier niet zal ontbreken in Peize.

De Paardenshow Peize wordt gehouden op het evenemententerrein aan de Brinkweg in Peize. Er is volop parkeergelegenheid, die met borden staat aangegeven. De show begint om 13.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: Roelof Huizing, tel. 06-20497521

Paardenshow Peize Wanneer: zondag 11 juni Waar: Evenemententerrein Hoe laat: Vanaf 13.30 uur Met: Tuigpaarden, Vliegend Tapijt, kur op muziek en talloze andere activiteiten Entree: Gratis Organisatie: Vereniging Volksvermaken Peize Info: www.volksvermakenpeize.nl