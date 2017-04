Palmpasenoptocht in Peize

PEIZE – Volksvermaken Peize houdt op zondag 9 april de Palmpasenoptocht door het dorp. Op palmzondag start de tocht bij de kerk van Peize en Ensing om 11.15 uur. Onder muzikale begeleiding wordt ongeveer een half uur tot drie kwartier gelopen. Opgeven is niet nodig, iedereen mag meelopen. Volgens traditie is er de zaterdag voor palmzondag, 8 april dus, knutselen van de palmpaasstokken in het dorpshuis in Peize. Kinderen kunnen hier een stok zo mooi mogelijk versieren. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 zijn via school uitgenodigd om deel te nemen. Het knutselen begint om 14.00 uur. Opgeven voor het knutselen is wel noodzakelijk. Dit kan nog door het inleveren van de opgavestrook aan de Havenstraat 9 of Zetveld 1. Mailen kan ook: info@volksvermaklenpeize.nl.