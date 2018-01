Pannasoccer, zo hard mogelijk knallen én een potje Fiva op de Oliebollenballengames

RODEN – Lol én een balletje trappen tijdens de Oliebollengames van VV Roden, afgelopen donderdag in sportcentrum de Hullen. Maar liefst 160 kinderen deden mee aan het festijn dat tot voor kort het Oliebollentoernooi heette. Omdat de opzet is vernieuwd, er 6 verschillende spellen gespeeld worden, is de naam veranderd in ‘Oliebollengames’, vertelt jeugdtrainer en medeorganisator Juran van Breukelen. “We rouleren tussen pannasoccer, obstaclesoccer, levend tafelvoetbal, king of speed, hot shot (de bal door één van de gaten in een muur trappen) en een potje Fiva op de Play Station. Ook hebben we de leeftijdscategorieën dit jaar op gesplitst. JO8 tot 11 spelen in de ochtend, van 9 tot 12. JO11 tot 14 spelen vanaf 13 uur tot 16 uur. Voor beide groepen hebben we een fairplayprijs.” En dat voetbal al lang niet alleen meer bij jongens in trek is, blijkt ook nu maar weer eens. Zo’n twintig meiden gaven zich op voor de voetbalspelletjes in de sporthal. “Wil je ook de sponsoren nog even noemen? Zonder hen is zo iets namelijk ondenkbaar”, roept Juran er nog even handig tussendoor. Tuurlijk willen we dat. Bij deze: de Rabobank, Intersport Superstore. Roden en het Fitnesscentrum Roden zijn de drijvende krachten achter deze eerste Oliebollengames.