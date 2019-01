Baby Maël zorgt voor heerlijk roze wolk in Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Een grote roze wolk aan het Jonkersveld in Nieuw-Roden. Of moeten we zeggen blauwe? Want Maël Ezra is een gezonde Hollandse jongen. Voor papa Rogier het allereerste kindje, mama Marjolein had al twee prachtige dochters. Zoë (9) en Lynn (7) vinden hun nieuwe broertje geweldig. Ze leefden mee tijdens de hele bevalling, zegt Marjolein. “Ze hebben alles heel bewust mee gemaakt. Tijdens de zwangerschap knuffelden ze voortdurend met mijn buik.”

De badbevalling was een heel bewuste keuze van Marjolein. “Ik zag een keer iets voorbij komen en ik ben me erin gaan verdiepen. Echt, ik kan het iedereen aanraden. Ik kon de weeën veel beter opvangen en Maël kwam heel rustig ter wereld. Het ging supersnel allemaal. Achteraf denk ik: dat had ik bij de meiden ook moeten doen.” Het ventje kwam op 2 januari om precies 1 uur ter wereld. Een gezonde baby van 3130 gram. Hoe lang Maël is weet Marjolein als de Krant op kraambezoek is niet precies. Reden voor kraamverzorgster Marieke om meteen de meetlat er maar even bij te pakken. Vijftig centimeter meet de kleine spruit.

Na de fotoshoot door fotograaf Erik Veenstra is het tijd voor cadeautjes! De familie wordt in de watten gelegd met een prachtige bos –hoe kan het ook anders- blauwwitte bloemen, beschikbaar gesteld door Flowers & Lifestyle, een bon voor iets lekkers van bakkerij en Esch, een cheque voor gratis sportlessen bij het Fitnesscentrum Roden, een kappersbon van House of Hair en een schattig babypakje van de HEMA. De babyschoentjes van Molenkamp Schoenmode heeft Maël nog tegoed! Hoe ze de taken straks gaan verdelen weten Rogier en Marjolein nog niet precies. Wel is zeker dat ze samen voor Maël gaan zorgen. Rogier is van plan een vaste papa-dag in te plannen, vertelt hij terwijl hij verliefd naar zijn zoontje staart. “Ik kreeg gisteren een heel bijzonder berichtje van iemand. ‘Papa is een mooie titel die je met trots mag dragen’, stond er. Precies hoe ik het voel.” Daar kunnen we ons uiteraard alles bij voorstellen. Namens de redactie van de Krant: heerlijk genieten van jullie prachtige zoon en veel plezier met de cadeaus!