‘Papierkunst is nooit afgrijselijk’

Papierkunst siert expositieruimte K38

RODEN – Vrijdag 12 oktober opent er weer een bijzondere tentoonstelling in Kunstencentrum K38. De afdeling Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden, heeft een bonte verzameling kunstenaars opgetrommeld die allen bedreven zijn in de papierkunst. Stuk voor stuk laten zij zien dat papier zoveel meer is dan hetgeen u als lezer nu in handen heeft. Papier kan boeien en verrassen, zoveel is duidelijk na een blik op de rijke expositie in K38.

De Culturele Kring Roden geeft met deze expositie een vervolg aan een tentoonstelling van enkele jaren terug. Toen zetelde de CKR nog in het Koetshuis, alwaar zij een papierkunsttentoonstelling hielden. Die beviel zó goed, dat zij nu wederom papierkunstenaars naar Roden halen.

In totaal laten negen kunstenaars hun werk zien tijdens de expositie ‘Papierkunst’. Drie van die kunstenaars – Eva Kipp, Noor Agter en Ria van Krieken – bezochten onlangs de expositieruimte in Roden. Daar vertelden zij over de bijzondere eigenschappen van papierkunst.

Noor Agter, die vooral met papier-maché, ijzerdraad en ‘zout’ hout werkt, begon haar carrière als papierkunstenaar pas laat. ‘Papier is vrij makkelijk en, eerlijk gezegd, goedkoop materiaal’, zegt Noor. ‘Ik merkte al gauw dat ruimtelijk mijn taal was. Een goed voorbeeld hiervan is de installatie met 25 papieren bootjes.’ Deze installatie, die de moeite van het bekijken zeker waard is, snijdt subtiel de vluchtelingenproblematiek aan.

Eva Kipp gebruik zelfgemaakt papier, gevonden papier of Nepalees papier voor de verbeelding van de wereld die haar omringt. ‘Ik heb ogen die verschrikkelijk gretig kijken’, zegt zij. ‘Als ik inspiratie op doe, dan moet ik dingen maken. Met Nepalees papier werk ik graag. Papier heeft zoveel mooie gezichten is zulk mooi materiaal. Je kunt er altijd wel íets mee.’

Ria van Krieken maakt keukendoeken, kommen en schakelvormen van papier. Voor daadwerkelijk gebruik niet per se nuttig, maar mooi is het zeker. ‘Ik heb twee liefdes: schilderen en papierkunst. Veel van mijn kunst is in de vorm van een vaas, maar ook in de vorm van poten of doeken. Dat is duidelijk voor de vorm, maar het levert hele fraaie kunst op.’

Volgens de dames is de expositie vrij laagdrempelig, ook al is de kunst van hoge kwaliteit. ‘Ik denk dat veel mensen het kunnen waarderen’, zegt Ria. ‘Papier is eigenlijk altijd prettig om te zien. Het is nooit afgrijselijk. Dus nee, je hoeft geen kunstkenner te zijn om dit te waarderen.’ Volgens Eva Kipp biedt de tentoonstelling juist ruimte voor eigen associaties. ‘De mensen kunnen zelf invulling geven aan de werken. Daarnaast is de tentoonstelling heel gevarieerd. We werken allemaal weliswaar met papier, maar we werken ook heel anders.’

De overige kunstenaars die hun werken tentoonstellen zijn Katja Berkenbosch, Anna van Bohemen, Claudia Eikendal, Jan Hoff, Karla Kassenaar en Monique Ramakers. De expositie wordt op vrijdagmiddag 12 oktober geopend, om 16:00 uur. Lilian Zielstra, stadsdichter van Groningen, zal de opening verrichten. De expositie loopt tot en met 4 november en entree bedraagt twee euro. Tot en met zestien jaar kunnen kinderen gratis naar binnen. De expositie is open van woensdag tot en met zondag, van 13:00 tot 17:00 uur.