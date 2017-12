‘Parkeergelegenheid in centrum fundamenteel voor Roder ondernemers’

RODEN – Wel of geen auto’s in het centrum? Het lijkt hét heikele punt te worden in de centrumontwikkeling van Roden. Waar de Zakenkring Roden een groot voorstander is van het ‘blik’ in het centrum van Roden, vindt bijvoorbeeld GroenLinks dat het college moet kijken naar een oplossing waarbij de auto geweerd wordt uit het centrum. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week, discussieerde de raad over het startdocument Centrumontwikkeling.

Een zekere doodsteek voor een aantal ondernemers, zo meent de Zakenkring. Als voorbeeld dragen zij het centrum van Emmen aan, waarbij vrij parkeren in het centrum verleden tijd werd en de een aantal ondernemers dit moesten bekopen met een faillissement. Ook Gemeentebelangen ziet niets in het weren van blik uit het centrum van Roden. Zij wijzen op het college van Coevorden, die momenteel drukdoende zijn om te kijken hoe ze auto’s juist wél weer in het centrum kunnen toelaten. Een aantal jaren terug besloten ze auto’s te weren uit het centrum. Het gevolg: de consument begon Coevorden te weren. ‘Parkeergelegenheid dichtbij de winkels, is fundamenteel voor de ondernemers in Roden’, meent Gemeentebelangen.

Jan Klinkenberg, gemeenteraadslid van GroenLinks, denkt dat de effecten van het weren van blik wel enigszins mee zullen vallen voor de ondernemers. ‘Ik weet dat het gevoelig ligt bij de Zakenkring, maar ik dat we toch moeten kijken naar een oplossing waarbij auto’s uit het centrum geweerd worden.’ Daarbij haalt hij een onderzoek van de PvdA Noordenveld aan, die in 2015 de parkeergelegenheid buiten het centrum geturfd hebben en hierdoor een goed beeld hebben van het aantal parkeerplekken buiten het centrum. ‘We moeten ruim denken’, zegt Klinkenberg. ‘De ondernemers denken dat er direct grote gevolgen zijn als de consument wat langer moet wandelen, maar ik vermoed dat dat meevalt. Neem nu het parkeren achter Scheer & Foppen of achter de Lidl. Daar is genoeg parkeergelegenheid en de afstand is te overzien. We hebben het dan over een meter of zestig.’ Klinkenberg oppert zelfs de mogelijkheid van een eventuele parkeergarage op de parkeerplaats achter de Lidl en de Jumbo. ‘Maar dat is iets voor de langere termijn.’

Johan Hummel, voorzitter van de Zakenkring Roden, is overtuigd dat een parkeerverbod in de Heerestraat en Wilhelminastraat ervoor zal zorgen dat een aantal ondernemers over de kop gaat. Hij wijst daarbij op Coevorden en Emmen. ‘Daarnaast is de middenstand erg belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio.’

Daarnaast reageerde Hummel op de berichten dat werknemers van de bedrijven in Roden, nog wel eens zelf hun auto voor de zaak parkeren. ‘Dat is iets wat we als ondernemers onder elkaar moeten aanpakken, want dat hoort niet zo. Het staat op de agenda.’