Parkeren in het centrum: noodzaak voor winkeliers of doodsteek voor consumentenplezier?

RODEN – Op 15 maart is het zover: dan zullen de acht lijsttrekkers van de politieke partijen in Noordenveld hun degens kruisen in het grote ‘de Krant lijsttrekkersdebat’. Vooruitlopend op dit debat, zullen wij de komende weken aandacht besteden aan eventuele onderwerpen. Daarnaast voorzien wij de lezers van de Krant alvast met een aantal voorbeschouwingen, zodat geïnteresseerden zich kunnen inlezen in verscheidene onderwerpen. Deze week schijnen wij een lichtje op het parkeerprobleem in het centrum van Roden.

Het gaat ongetwijfeld een heet hangijzer worden in de centrumontwikkeling van Roden. Wat te doen met het ‘blik’ in het centrum van het dorp? De winkeliers zijn hier stellig over: wanneer auto’s uit het centrum (lees: de Heerestraat en Wilhelminastraat) worden geweerd, dan zullen er een aantal winkels over de kop gaan. Hierbij halen zij Coevorden als voorbeeld aan, waar de leegstand flink toenam nadat auto’s uit het centrum geweerd werden. Tegenstanders van auto’s in het centrum zien dit toch anders. Neem nu Jan Klinkenberg, raadslid van GroenLinks. Hij opperde dat er genoeg parkeergelegenheid in Roden is. Hierbij baseerde hij zich op een onderzoek van de PvdA Noordenveld, die dit jaren eerder al concludeerde na een eigen onderzoek. Daarnaast zou het winkelplezier van de consument toenemen, wanneer auto’s geweerd zouden worden uit het centrum. Ook een ‘blauwe zone’ wordt geopperd, onder andere door Jan Jansema van de JUMBO in Roden. Aan de andere kant heeft de Zakenkring Roden e.o. een plan opgesteld in samenwerking met de architect Frans Beune. Hij ontwierp eerder al de nieuwe Albertsbaan in het centrum en heeft een plan gemaakt waarin auto’s nog steeds in het centrum kunnen parkeren, maar waardoor de parkeerchaos wel zou afnemen.

De gemeenteraadsleden hebben hier nog lang niet het laatste woord over gesproken. Er moet een afweging worden gemaakt die niet alleen voor de winkeliers, maar ook voor de consument gunstig uitpakt. Tijdens het lijsttrekkersdebat op 15 maart zal dit zeker ter sprake komen. Uiteraard is er ruimte voor het publiek om hun zegje te doen en vragen te stellen. Van tevoren een onderwerp aandragen? Dat kan! Mail naar dekrant@media-totaal.nl en geef uw suggestie voor een onderwerp. Bellen kan ook: 050-4065040.