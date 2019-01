Pauline Broekema naar Norg

NORG – De bekende journalist, voormalig NOS-redacteur en verslaggever Pauline Broekema, komt donderdag 31 januari, op uitnodiging van Noordenveldleest.nl, naar De Brinkhof in Norg voor een lezing over haar nieuwe boek Het uiterste der zee.

Eerder verscheen van Broekema de familiekroniek Het Boschhuis en Benjamin, een verzwegen dood. Broekema geeft graag en geregeld lezingen door het hele land. Onlangs verscheen haar nieuwe boek Het Uiterste der zee waarin ze vertelt over Meijer Nieweg en Mies Wolf. Ze wonen in een schilderachtig stadje in Noord-Groningen. Vlak voor de inval van de nazi’s zijn ze getrouwd en hun huwelijk verbindt twee grote Joodse families uit de textiel- en de veehandel. Al snel krijgen Meijer en Mies een dochtertje, Sara, maar het jonge gezin wordt uit elkaar gerukt. Vader wordt weggevoerd. Moeder en kind duiken onder in Friesland, gescheiden van elkaar. Na de bevrijding worden Mies en Sara herenigd, maar blijkt het leven niet meer wat het beloofde te zijn.

Het uiterste der zee toont de veerkracht en de moed van mensen en laat op indringende wijze herleven wat door de oorlog en de tijd werd weggevaagd. Iedereen is van harte welkom op 31 januari in de Dorpszaal van de Brinkhof, Brink 1 in Norg om 20.00 u. De entree bedraagt € 10,- inclusief koffie en thee. Kaarten kunt u kopen in de boekwinkel, aan de zaal of bestellen via https://tickets.daannijman.nl/noordenveldleest