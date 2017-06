Pauperparadijs: stoppen of doorgaan? De rechter doet over 2 weken uitspraak

VEENHUIZEN – De voorstellingen van de succesvolle theatervoorstelling Het Pauperparadijs draaien inmiddels op volle toeren. Toch is het niet zeker of alle 52 geplande voorstellingen van het tweede seizoen gehaald zullen worden. Drie omwonenden hebben opnieuw hun beklag gedaan bij de rechtbank over de geluidsoverlast die zij ondervinden. De rechtbank wil nog 2 weken de tijd hebben om uitspraak te doen, luidde de uitkomst van de rechtszaak die vanochtend diende voor de Groninger rechtbank.

Vorig jaar had een aantal omwonenden ook klachten. Er zijn toen afspraken gemaakt, maar nu ervaren ze opnieuw overlast. Ze klagen onder andere over vermoeide kinderen die door de muziek niet kunnen slapen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak.