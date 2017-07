Peize aan vooravond zomerfeesten  

PEIZE – De Peizer Zomerfeesten, georganiseerd door de Vereniging Volksvermaken Peize, staan weer voor de deur. Dinsdag 1 augustus is het zover, dan staat Peize in het teken van een week vol feest dat tot en met 6 augustus voort duurt. Het hoogtepunt is de Peizer Jaarmarkt op zaterdag 5 augustus, die alweer voor de 39e keer op de agenda staat. In de aanloop naar de jaarmarkt kan Peize met volle teugen genieten van de Zomerfeesten. Er is ook dit jaar weer van alles te doen. Vanaf woensdag 2 augustus zal op en nabij de brink de kermis draaien met onder andere een zweefmolen, kindermolen en andere attracties. De kermis duurt tot en met zondag.

De zomerfeesten beginnen dinsdagavond 1 augustus met een viswedstrijd voor alle leeftijden, die wordt georganiseerd in samenwerking met de hengelclub De Rietvoorn. De inschrijving is vanaf 17.45 uur in Café Ensing. Op de woensdagavond 2 augustus kan iedereen meedoen met de puzzelwandeltocht. Tijdens deze tocht moeten veel verschillende vragen worden beantwoord. Met de behendigheidsspelletjes onderweg kunnen extra punten worden behaald. Het Rad van Fortuin bepaalt de eindscore. De start om 18.00 uur in Café Ensing, waar men vanaf 17.45 uur kan inschrijven. Donderdagavond 3 augustus gaan we tijdens een fietstocht puzzelen. De routebeschrijving leidt tot vele valkuilen, maar het principe is dat je altijd weer op het goede pad terechtkomt. Onderweg moeten de grijze cellen aan het werk om de puzzelopdrachten goed uit te voeren. De start is vanaf 18.00 uur. Inschrijven kan vanaf 17.45 uur in Café Ensing. Op de vrijdagavond 4 august staat de puzzelrit voor auto’s op het programma. Omdat de puzzelrit een ‘open’ inschrijving heeft, doen er onder de ruim 100 auto’s met 325 deelnemers ook altijd veel deelnemers van buiten Peize mee. Deze deelnemers weten te melden dat Peize de ‘grootste autopuzzeltocht van Nederland’ heeft. Ook hier is het een hele kunst om zo weinig mogelijk strafpunten te verzamelen. De deelnemers uit Peize doen het altijd goed en een aantal eindigen steevast in de top-10 van de uitslag. Deelnemers kunnen zich vanaf 17.45 uur inschrijven in Café Ensing, zodat vanaf 18.00 uur gestart wordt in de Woert. De puzzelritten op de fiets en met de auto’s worden zoals altijd uitgezet door de Noord Nederlandse Motor Club. Traditioneel hoogtepunt is op zaterdag 5 augustus de Peizer jaarmarkt, die weer veel mensen naar Peize trekt. In de loop van de ochtend wordt het gezellig druk, want de jaarmarkt wordt ook vooral gezien als een soort reünie. De markt kent een grote diversiteit aan kramen, waar tussendoor verschillende middenstanders en verenigingen uit Peize staan. Rond de kerk worden oude spulletjes aangeboden. Na het slenteren kan er bij de horecaondernemers één of meerdere versnaperingen worden genuttigd. Op de zondag zijn er een drietal activiteiten. Vanaf 14.30 uur kan de jongste jeugd klein dieren knuffelen. Daarna volgt het rodeo stier. Vanaf 14.30 uur eerst voor de jeugd van 10 tot en met 12 jaar en daarna vanaf 16.00 uur voor de jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen. De inschrijving is vanaf 14.30 uur. Tot slot mag iedereen van dertien jaar en ouder ’s avonds om 19.00 uur deelnemen aan de wedstrijden ringsteken op hobbelfietsen. Al jaren de afsluiter van de Zomerfeesten. De deelnemers strijden om de titel ‘ringsteker op de hobbelfiets’. Een titel die in ieder geval een jaar geldig is. De inschrijving hiervoor is vanaf 18.30 uur. Al deze activiteiten vinden plaats in de Hoofdstraat nabij de brink en de deelname is gratis. Het complete programma is te vinden op www.volksvermakenpeize.nl.