Peize biedt veelzijdig en bijzonder programma tijden Koningsdag

Van IPads en laptops tot bubbel-voetbal

PEIZE – Zo! In navolging van Roden pakt ook Peize nadrukkelijk uit donderdag, als Koning Willem Alexander zijn vijftigste verjaardag viert en Nederland uitbundig Koningsdag gaat vieren. Slechts zelden was het programma zo veelzijdig en bijzonder. Aan elke doelgroep is gedacht en inwoners van Peize kunnen Koningsdag heerlijk in eigen dorp vieren.

De organisatie van de activiteiten rust eens niet alleen bij Volksvermaken. Ook dorpshuis de Essen, de plaatselijke voetbalvereniging en Biblionet Drenthe werken mee aan de dag, die al om 08.00 uur begint. Vanaf dat tijdstip is er de welbekende vrijmarkt rond de kerk. De markt, waar veel voor weinig gekocht kan worden, duurt tot het middaguur. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur start een fietstocht vanaf dorpshuis de Essen. Kinderen kunnen ondertussen ravotten op een springkussen en er kunnen bovendien Oudhollandse spelletjes gespeeld worden en kinderen kunnen uiteenlopende zaken knutselen. Honger hoeft men zeker niet te lijden in Peize, want er zijn hamburgers, braadworsten en poffertjes. Verder is de ‘Jouw Buzz’ ter plaatse en kan op het voetbalveld bubbelvoetbal gespeeld worden. Tenslotte wordt er ook nog een stekjesmarkt georganiseerd. Iedereen kan zijn of haar stekjes daar aan de man en vrouw proberen te brengen. Kortom: een boeiend, interessant en omvangrijk programma waarin een aantal dingen opvallen.

Wat te denken van Jouw Buzz, een initiatief van Biblionet Drenthe en speciaal bedoeld voor dorpen in de provincie waar geen permanente bibliotheek meer is. Zoals in Peize dus. De Jouw Buzz is fantastisch voor de jeugd. In de vrachtwagen niets dan zaken die kinderen aanspreken: presentatieschermen, MacBooks, , IPads, Apple TV, Wifi en een 3D-printer. Het is een rijdend leslokaal en een mobiel, digitaal laboratorium in één. Oh ja, hebben we nog niets een de twaalf aanwezige laptops genoemd. De vrachtwagen geldt als digitale ondersteuning voor dorpen en alles in de vrachtwagen kan en mag gebruikt worden. Dát vindt de huidige generatie kinderen aantrekkelijk, zeker weten.

Ook een bijzondere en hilarische activiteit is bubbelvoetbal. Een vorm van vermaak die enorm in opmars is. Het is dé hit van 2017 gebleken als het gaat om feestjes en partijen. In aanleg is het ‘gewoon’ voetbal. Twee teams spelen een wedstrijd en proberen te scoren en zo de wedstrijd te winnen. Er is echter een nogal groot verschil. De spelers namelijk, voetballen in een grote bubbel. En dus kunnen ze zonder geblesseerd te raken omver gelopen worden, besprongen worden of in de sandwich genomen worden. Alles kan en mag, de scheidsrechters die anders zo streng zijn, knijpen bij deze vorm van voetbal de ogen dicht.

Koningsdag Peize

Wanneer: 27 april, vanaf 08.00 uur

Met: markt, springkussen, stekjesmarkt, catering, spelletjes/knutselen (rond de kerk), bubbel-voetbal bij VV Peize, Fietstocht (start 12-13 uur ) vanaf de Essen en Jouw Buzz.

Organisatie: Volksvermaken Peize, VV Peize, dorpshuis De Essen en Biblionet

Info: www.volksvermakenpeize.nl en via Facebook.