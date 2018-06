Peize heeft met Pais Sonic weer een fantastisch muziekevenement

PEIZE – Genieten was het. Op drie verschillende podia in het dorp van de ‘Hopbellers’ speelden maar liefst achttien bands de pannen van het dak. Jong en oud genoten van dit fantastische muziekspektakel, geopend door wethouder en – bovenal – Peizenaar Henk Kosters. Naast de grote variëteit aan muziek, konden de bezoekers genieten van een aantal foodtrucks. Zowel ’s middags ’s als ’s avonds was het feesten geblazen!

Pais Sonic is een muziekfeest wat bij uitstek past bij een dorp als Peize. Een dorp waar onlangs nog de eerste Muziekcoöperatie van Noordenveld werd opgericht. Na het succes van afgelopen weekend lijkt één ding zeker: Pais Sonic is here to stay.