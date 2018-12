PEIZE – Rond de Brink in Peize zal op zaterdag 15 december weer een sfeervolle kerstmarkt worden georganiseerd. De organisatie ligt in handen van Handelsvereniging Peize, die van 15:00 tot 19:00 uur voor een mooie markt zorgt. Naast de vele diverse standhouders, zijn er de nodige drink- en eettentjes aanwezig en is er livemuziek. Ook is er een gratis schaatsbaan van honderd vierkante meter en een heuse arrenslee aanwezig. Genoeg reden om even langs Peize te gaan dus!