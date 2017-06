Peize maakt zich op voor wielerronde

PEIZE – Zondag wordt –ie verreden: de 34e wielerronde van Peize, de wielertocht die onderdeel is van de 35e Wielermeerdaagse. Om 11 uur starten de amateurs vanauit de Hoofdstraat. Daarna vervolgt het 4.5 kilometer lange parcours via de Brusselseweg, Achterstewold, Woldijk, Groningerweg om in de Hoofdstraat te finishen. Peizenaren Berend Slagter, Rob Wielink en Martijn Wietzes staan ook aan de start van het parcours.

Geen dames uit Peize aan de start dit keer, wel twee Nederlands kampioenen: Anne de Ruiter en Meike Uiterwijk Winkel. De vrouwen fietsen in totaal 95 kilometer over een groter parcours. Na de Brusselseweg via de Noorddijk, Drentsedijk en Zanddijk naar de Wolddijk, daarna is het parcours gelijk aan die van de amateurs. Jelle Wolsink, de winnaar van vorig jaar, verschijnt ook aan de start. Net als Patrick van der Duin en Lieuwe Westra. Om 13 uur starten de dames, de neo/elite renners om 16 uur.