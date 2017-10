Peizer motorcrosser Sem Ensing Nederlands Kampioen

PEIZE – Zonder te rijden en tóch Nederlands Kampioen worden. Dat klinkt bijzonder en dat is het ook. Sem Ensing (13) uit Peize werd afgelopen zaterdag Nederlands Kampioen specials 125 cc grasbaanraces.

Het kampioenschap wordt verreden over 16 wedstrijden. Deze klasse bestaat zowel uit langbaan (gras) als speedway (sintel)en wordt gereden op een ovale baan in 4 ronden. Snelheid, lef en driften, dáár draait het om bij deze niet ongevaarlijke sport. De motoren hebben namelijk geen remmen. De leeftijd van de kinderen in deze klasse varieert van 9 tot en met 15 jaar.

Sem stapte vorig jaar over van de crossmotor naar de special 125 cc klasse en eindigde toen op een 4e plaats in het klassement. Van de 15 wedstrijden won Sem er 8, goed voor een eerste plaats dus. Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd gepland, maar die werd door de aanhoudende regen afgelast. Aankomende winter denkt Sem de overstap te maken naar de 250 cc klasse. (FOTO: Facebook)