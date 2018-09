Pelikaan S moet nu écht naar de Eerste Klasse

OOSTWOLD – De teleurstelling was groot vorig jaar, toen Pelikaan S op het veld van d’ Olde Veste promotie misliep. Na een lange en slopende nacompetitie, moest Pelikaan S het hoofd buigen en zich tevreden stel met nog een seizoen in de Tweede Klasse. Dit jaar móet het anders. De nieuwe trainer, Freddy Strating, steekt dit ook zeker niet onder stoelen of banken. ‘Het doel is de Eerste Klasse. Het liefst worden we ook nog kampioen, maar er zijn meer ploegen die dat willen.’

Pelikaan S heeft een aantal nieuwelingen in de selectie ten opzichte van vorig jaar. ‘Maar daar had ik niets mee te maken’, zegt Strating. ‘Toen ik werd aangesteld was de uiterste datum voor de overschrijvingen immers al verstreken.’ Het mag geen verrassing heten dat Pelikaan S nieuwe spelers heeft aangetrokken. De Oostwolders zijn immers altijd op zoek om de selectie een kwaliteitsimpuls te geven.

Strating is in ieder geval tevreden over de selectie die er nu staat. ‘We hebben een goed voetballende ploeg en de mix is uitstekend’, zegt hij. ‘We hebben veel kwaliteit aan de bal, maar zijn zonder bal soms nog wat te gemakkelijk.’ De tegenstanders die Pelikaan S dit seizoen zal treffen, kent Strating goed. ‘Het zijn bijna dezelfde tegenstanders als ik vorig jaar trof met Omlandia’, zegt de Stadjer. ‘Bij Knickerbockers is het altijd afwachten wat voor ploeg zij hebben en HFC is voor mij ook vrij nieuw. Voor de rest ken ik de ploegen wel.’

Pelikaan S kan buigen op een goede voorbereiding. De wedstrijden tegen AFC, GOMOS, ACV en Lewenborg beloven een mooi seizoen. ‘De hele ploeg heeft indruk gemaakt’, zegt Strating. ‘We zullen het dit jaar ook als team moeten doen. We hebben 26 man bij de A-selectie. Daarmee moeten wij de Eerste Klasse kunnen halen.’

Het liefst doet Strating dat met aanvallend voetbal. ‘Maar dat zal niet aantal lukken’, weet hij. ‘Strijd en passie is ook belangrijk. Doen wat je moet doen. Dan kom je een heel eind.’