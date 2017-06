Pelikaan S promoveert niet maar groeit wél

Pelikaan S is er niet in geslaagd opnieuw te promoveren. Noordscheschut bleek na de 3-1 in de eerste wedstrijd ook in het tweede duel te sterk: 3-2. De ploeg van trainer Kurt Elshot kwam via Freddy de Grooth wel aan de leiding. Na de thee liep Noordscheschut uit naar 3-1. Handrit Hoxhaj verkortte nog tot 3-2, genoeg was het niet. De ploeg uit Oostwold miste onder meer Jongsma, Martijn Drent en Petrit Hoxhaj en dat scheelt een slok op een borrel. De reserves van Pelikaan S promoveerden wel. Ook niet onbelangrijk voor de groei van de club. Voor volgend seizoen legde Pelikaan S al John van Dalen van ACV, Max de Boom van Helmond Sport en ex FC Groningen speler Kazim Bisimana vast.