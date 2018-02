Pelikaan S verliest dure punten in titelstrijd; Zuidhorn pakt punt in Oostwold

Derby van het Westerkwartier blijft zonder winnaar

OOSTWOLD – Het duel dat vooraf bestempeld werd als hét duel van het weekend. De slag om het Westerkwartier; Pelikaan S op eigen veld tegen Zuidhorn. In oktober werd het eerste duel tussen beide clubs gespeeld op het sportcomplex van de groenhemden. In het Johan Smitpark zegevierde de ploeg van Henry Kramer en mochten de punten mee naar Oostwold. Zuidhorn had dus wat recht te zetten tegen Pelikaan S. Dat moest de ploeg wel doen zonder eerste doelman Marcel Groothof, aanvoerder Laurens Bloemen, Ruben Kooistra en Jan Peter Steenbergen. Al had ook Pelikaan S vooraf de nodige problemen, doordat sterspeler Anton Jongsma nog altijd in de spreekwoordelijke lappenmand ligt. Bovendien is de ploeg met titelaspiraties hopeloos uit vorm. In 2018 werd er nog niet gewonnen. Dus moest de eerste driepunter van dit jaar behaald worden tegen de gasten uit Zuidhorn.

De Zuidhorner trainer Kees Bouma stuurde zijn manschappen het kunstgras op met de boodschap vooral geen onnodige schade op te lopen in de beginfase. Op het scorebord slaagden de gasten daar wonderwel in. Fysiek liep het minder goed af, nadat Kevin van der Kooi al na 15 minuten de kleedkamers op moest zoeken met hamstringproblemen. Jasper van der Woude nam de plek in van de onfortuinlijke Van der Kooi. Doordat de gasten de verdedigende stellingen niet wilden verlaten en Pelikaan S in de beginfase aanvallend onmachtig was kwam het duel traag op gang. Het meest spraakmakend in het eerste half uur was de grensrechter van de thuisclub die de buitenspelregels niet goed uitgelegd had gekregen en daarop besloot om alles maar af te vlaggen. Dit grote ergernis op de bank van Zuidhorn. Pas na een half uur spelen loste de nieuwe aanwinst van Pelikaan S, spits Sergio van Dijk, het eerste gevaarlijke schot op doel. De ex-international van Indonesië was tot dan toe onzichtbaar. Gevaarlijker was zijn collega-aanvaller in de frontlinie van de roodhemden Kassim Bizimana. Scherper ook, want Bizimana opende in de 34e minuut de score met een bekeken lob over de uitkomende reservedoelman van Zuidhorn, Lars Steisenou, die door afwezigheid van eerste keus Groothof zijn kunsten mocht vertonen; 1-0. Vlak voor rust was het de beurt aan Zuidhorn dat met een achterstand op zak voorzichtig meer naar voren begon te spelen. De Oostwolder doelman Hensens keerde de inzet van Jaap Jacobs en ook de rebound van Bart Brandts Buys werd gekeerd door Hensens, die daarmee zijn ploeg behoedde voor een gelijkmaker.

Wat er in de thee bij de Gaveborg heeft gezeten weet niemand, maar in de tweede helft vlogen beide ploegen er vol op en ontbrandde het duel in de wedstrijd die vooraf werd beloofd; een Westerkwartierder derby op het scherpst van de snede. Maar niet voordat de goed leidende arbiter Pascal Souhuwat leider Alfred Cruiming van Zuidhorn sommeerde achter de hekken plaats te nemen. Cruiming kreeg de straf vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding na het zoveelste onterechte vlagsignaal aan Pelikaan S zijde. Alhoewel de frustratie van Cruiming te begrijpen was –de grensrechter van de thuisclub maakte er simpelweg een potje van- kon de scheidsrechter er weinig aan doen. Deze is bij buitenspelsituaties zo goed als zijn assistenten, en dat niveau lag zeker aan de ene zijde van het veld niet bijzonder hoog. Of eerlijk. Vijf minuten na rust kreeg Pelikaan S een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Bart Brandts Buys gaf zijn tegenstander een duw in de eigen zestienmeter, kreeg een gele kaart voor zijn actie, waarna Sergio van Dijk vanaf elf meter mocht aanleggen. De voormalig prof faalde niet; 2-0. Drie minuten later leek Brandts Buys zijn fout goed te maken. Na een vreemde scrimmage belandde de bal voor de voeten van de middenvelder die de bal over de doellijn van Pelikaan S drukte. Gedecideerd bleef de grensrechter van de thuisclub met de vlag omhoog staan. Zijn boodschap dat de bal, voordat Brandts Buys scoorde, de achterlijn aan de verkeerde kant van de paal was gepasseerd werd overgenomen door de scheidsrechter die de goal afkeurde en het spel liet hervatten met een doeltrap. Alhoewel de grensrechter dit keer het gelijk aan zijn zijde had, leek de maat wel vol voor Souhuwat die het dubieuze vlagwerk van zijn assistent beu leek te zijn. Het afgekeurde doelpunt gaf de gasten uit Zuidhorn wel het idee dat er misschien nog wat te halen viel in Oostwold. De thuisclub stond dan wel op voorsprong, overtuigend speelde Pelikaan S allerminst, waarna de groenhemden de mouwen nog maar eens opstroopten. Zuidhorn werden feller en toonde minder ontzag voor de titelkandidaat die de punten zo hard nodig heeft in de strijd om het kampioenschap. Het resulteerde in de 71e minuut in de aansluitingstreffer van Jos Schultinga, die tekende voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. Schultinga was de scherpste in het duel met verdediger Danny Holband en rondde zijn zelf verworven kans knap af. Vijf minuten later bracht Jaap Jacobs ‘zijn’ Zuidhorn op gelijke hoogte met Pelikaan S. Vanuit buitenspelpositie vertrok de spits richting het doel van de tegenstander en liet Hensens kansloos. Arbiter Souhuwat negeerde de smeekbedes van zijn assistent die weliswaar terecht zijn vlag de lucht in stak, maar zijn krediet inmiddels al had verspeeld. Het doelpunt bleef staan; 2-2. Karma in het voetbal? Het bestaat, zo bleek zaterdag in een fris, maar zonovergoten Oostwold.

In de slotfase was het nog billenknijpen voor de groenen uit Zuidhorn die het punt koesterden. Zeker nadat Brandts Buys zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden na een onnodige overtreding op Bizimana. Met 10 man hield Zuidhorn knap stand tegen het laatste slotoffensief van Pelikaan S. Niet in de laatste plaats dankzij de uitstekend keepende Streisenou die Groothof prima verving in het Zuidhorner doel. Pelikaan S weet wederom niet te winnen in 2018 en laat dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Zuidhorn keerde opgelucht en met een punt huiswaarts. De ploeg van Bouma deed goede zaken en kan het punt goed gebruiken om weg te komen uit de onderste regionen van de tweede klasse J.

Scoreverloop: Pelikaan S – VV Zuidhorn 2-2 (1-0). 34. Kassim Bizimana 1-0, 50. Sergio van Dijk 2-0 (penalty), 71. Jos Schultinga 2-1, 76. Jaap Jacobs 2-2.

Opstelling Pelikaan S:

Jonathan Hensens; Jos Bulten (83: Yunis El Baroudi), John Van Dalen, Danny Holband, Fahim Bellghroub, Jordy Kailie (63: Eduard De Jonge Rosa), Wasim El Baroudi, Max de Boom, Sergio van Dijk, Kassim Bizimana, Handrit Hoxhaj.

Opstelling Zuidhorn:

Lars Streisenou; Daan Kocken, Ronnie Spijkerman (70: Peter Janse), Robin van der Steege, Wouter de Boer; Bart Brandts Buys, Jordi Schuiling, Thijs Zwarteveen, Jos Schultinga (90: Aart Sikkema), Kevin van der Kooi (15: Jasper van der Woude), Jaap Jacobs.

Geel: Brandts Buys (2x), Schultinga (beiden Zuidhorn), Holband, Bulten, Bellgroub (allen Pelikaan S) Rood: Brandts Buys Scheidsrechter: Pascal Souhuwat.