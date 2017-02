Pelikaan S: vallende sterren in Zuidhorn

Oostwolders verliezen in blessuretijd; kampioenschap ver weg

ZUIDHORN – Ook al was het in blessuretijd, het was een blamerende nederlaag voor Pelikaan S, want tegenstander Zuidhorn – vechtend voor lijfsbehoud- was zwaar gehavend. Het streekduel leek in een 1-1 te eindigen. Vlak voor het laatste fluitsignaal werd nog eens een aanval opgezet. Zuidhorn toonde enorme wilskracht en scoorde op het allerlaatste moment de 2-1.

En dat na de eerdere galavoorstelling aan de Gaveborg, toen het 7-2 werd voor het sterrenensemble. “Wie is die nummer 8?’, vroeg Kurt Elshot zich na afloop in de bestuurskamer af. Ja, want deze jonge speler van Zuidhorn was goed, heel goed. Thijs Zwarteveen was al de hele wedstrijd op dreef en stond aan de basis van de winnende, die van de voet kwam van Jan Peter Steenbergen. Een wonderbaarlijke triomf, want de ploeg van Kees Bouma was behoorlijk gehavend. Vanwege blessures en vier spelers op wintersport. De jonge (onbekende) spelers grepen hun kans met beide handen aan. En dan nog, het was wel Pelikaan S waar tegen gespeeld werd. Een ploeg die bulkt van de klasse. Ook gehavend, maar dat mag geen excuus zijn. Daarvoor heeft de ploeg uit Oostwold teveel kwaliteit. Want sterren als Anton Jongsma, Martijn Drent, Handrit Hoxhaj, Danny Holband, Eduard de Jonge Rosa, Freddy de Grooth, ze waren er allemaal. Maar waar was Martijn Drent in werkelijkheid? De clubtopscorer, de voormalige goalgetter van WVV. En Freddy de Grooth? Goed voor meer dan vierhonderd doelpunten. Ja, hij stond één keer op de goede plek, maar dat is te weinig. En dan grootvorst Anton Jongsma, die zo fenomenaal was in Oostwold, de ervaren speler van PEC Zwolle en RKC. Voetballend nog altijd de beste, maar verder wijzend, dirigerend, maar waar naar toe? En ook mopperend. Danny Holband, de leider achterin, met zijn kanonschot. (Overigens Yoshua St. Juste was er niet bij). Deze sterren schitterden in de eerste wedstrijd, maar vielen tegen Zuidhorn. Pelikaan S begon wel furieus, er was dreiging, met de hak was Martijn Drent dichtbij de 0-1. Al snel nam Zuidhorn de touwtjes in handen. De mooiste kansen waren voor Zuidhorn, dat aanvankelijk nog geen bal had aangeraakt. Thijs Zwarteveen nam het voortouw. Met een verrassend schot dwong de iele speler sluitpost Jonathan Hersens tot een redding. Zuidhorn ging de strijd aan op het overigens prima bespeelbaar grasveld. Een geweldige voorzet van wederom Zwarteveen viel precies op het hoofd van Steenbergen, die Jaap Jacobs bediende. ‘De Adelaar van het Noorden’ volleerde op het doel. Via de hand van de keeper teisterde de bal de lat! De groen-witten lieten nog meer haar tanden zien. Een volgende offensief resulteerde in schoten van Bart Brandts Buys en een lage schuiver van Jee Pee. Zuidhorn had het heft stevig in handen tegen een Pelikaan S dat ver terug viel, mede door een fanatiek Zuidhorn. Een zeldzaam wapenfeit was een dribbelactie van Martijn Drent en een uithaal die recht in handen van Marcel Groothof viel. Na bijna een half uur de verdiende voorsprong voor de Joh. Smitpark-bewoners. Wederom kwam de voorbereiding van Zwarteveen, die de achterlijn haalde en de bal hoog voor trok, waar Robin van der Steege opdook en de bal hoog in het doel joeg: 1-0. Zuidhorn speelde brutaal, was ijzersterk in balbezit, de passes nauwkeurig en het vertrouwen nam met de minuut toe. Een sensatie hing in de lucht. Maar de overwinning was natuurlijk nog lang niet binnen. Pelikaan S werd dreigender. Mede doordat laatste man Danny Holband mee schoof naar voren en het tempo omhoog ging. Handrit Hoxhaj zorgde als vanouds voor snelheid op de flank, maar was niet beslissend. Freddy de Grooth kreeg vlak voor rust een kopkans. Het positieve: er werd wel gewerkt en de rood-zwarten bleven sportief. Een slordigheidje aan Zuidhorner kant dat zelf in de aanval was, leverde een gevaarlijke tegenstoot op en een vrije trap, maar de poging van De Grooth leverde geen problemen op voor Groothof. Maar Zuidhorn twijfelde na de 1-0 en dat bracht de gasten terug in de wedstrijd. Ster Anton Jongsma probeerde zijn elftal de weg te wijzen, maar dat lukte niet echt. “Het zijn allemaal haantjes”, sprak een leider van de Oostwolder ploeg. De teamgeest ontbrak. De grote vraag voor de tweede helft was: kan Zuidhorn dit volhouden tegen een ongetwijfeld getergd Pelikaan S dat vaker terug kwam van een achterstand. Zuidhorn doorstond de eerste fase na de pauze. Eerst een verraderlijk schot van Anton Jongsma, vervolgens een fraaie poging van Handrit Hoxhaj, met een parade van Groothof. De strijd werd grimmiger, Pelikaan speelde niet goed, maar bleef wel dreigen. En daar was ie dan, Freddy de Grooth, de zwaar gebouwde spits vond toch het gaatje, waarbij de Zuidhorn-defensie niet goed ingreep: 1-1. Er ontbrak een rommeliger deel aan. Met eerst een duw van Hoxhaj tegen Buys die dwars door de vlak bij de lijn staande tuinstoel vloog. Het leek erger dan het was. Zuidhorn kreeg het moeilijk, kwam meer onder druk. Maar daar was weer Zwarteveen die de 2-1 in het doel ramde. Hij werd teruggefloten wegens buitenspel, maar dat was zeer twijfelachtig. Aan de andere kant drong Hoxhaj het beruchte gebied binnen en viel. Het leek een strafschop, maar scheidsrechter oordeelde ‘schwalbe’. In de laatste tien minuten begon Zuidhorn weer te voetballen en na een voorzet van Sikkema kwam Jacobs invliegen. De bal draaide net te ver van het doel. Pelikaan S stelde daar een vlammend schot van Holband tegenover, maar dat was veel te hoog gericht. In een spannend slot zette Pelikaan S een tandje bij en bracht Ali Hussein binnen de lijnen, maar dat zette ook geen zoden aan de dijk. Pelikaan S had geen vat op de enorme wilskracht van Zuidhorn. Het leek in een 1-1 te worden. Maar Zwarteveen was niet te stuiten en dribbelde richting doel, met een geniaal hakballetje werd Steenbergen in stelling gebracht, die overtuigend en loepzuiver laag in de hoek schoot: 2-1. Kurt Elshot was na afloop uiteraard teleurgesteld. “Het leek eerst wel ‘ren je rot’. De spelers hebben er een handje van om te lopen, maar waarom? Houd het simpel”. Daarna kwamen we terug tot 1-1 en leken we de 1-2 te maken”. De technische staf moest het antwoord op het falen schuldig blijven. “Weet je wat het is?”. Het hoge woord zou eruit komen, maar aan het eind was het: “Het is niet anders”. Tot overmaat van ramp speelde VVG ook nog gelijk en pakte de periode. Pelikaan S dat na drie kampioenschappen op rij bezig is de hoogste berg te beklimmen, viel in Zuidhorn naar beneden. Of het nog overeind kan krabbelen is zeer de vraag.

Joh. Smitpark. Zuidhorn-Pelikaan S 2-1 (1-0); Scoreverloop: 27. Robin van der Steege 1-0, 61. Freddy de Grooth 1-1, 94. Jan Peter Steenbergen 2-1; Arbiter: Gerrit Beekman (Bant); Gele kaart: Handrit Hoxhaj, Anton Jongsma (beiden Pelikaan S); Toeschouwers: 160.

Opstelling Pelikaan S: Jonathan Hersens, Simon Spinder, Wim van Bavel, Danny Holband, Handrit Hoxhaj, Martijn Drent, Amine Ajououe, Eduard de Jonge Rosa, Faoud Faraouni (85. Jaffar Al Hussein), Freddy de Grooth, Anton Jongsma

Opvallend: Zuidhorn en Pelikaan S hebben iets gemeen. Industrieel Jo Smit uit Groningen had een een grote paardenstal in Zuidhorn. Zijn toppaarden droegen namen met een S. De grootste kampioen heette Quickzilver S, zoals ook de sporthal bij het Joh. Smitpark heet. En een andere grootheid luisterde naar de naam…..Pelikaan S. Jo Smit verbond de naam aan de club uit Oostwold.