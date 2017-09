Pelotonsoefening Brandweer in Leek

LEEK – Brand bij Hummel Recycling aan het Mulderpark in Leek. Nou ja, niet echt. Het betrof donderdag een pelotonsoefening van de Leekster brandweer en peloton West (bestaande uit de korpsen van Marum, Oldehove, Zuidhorn en Baflo). Jaarlijks organiseert Brandweer Groningen vier pelotonsoefeningen in de provincie Groningen. Een brandweerpeloton bestaat uit vier brandweervoertuigen én een voertuig met dompelpomp. Een brandweerpeloton wordt ingezet bij grootschalige incidenten, zoals bijvoorbeeld onlangs bij de brand in het Holland Casino in Groningen. Naast het primaire doel, het beoefenen van de onderlinge samenwerking, zal uiteraard ook worden gekeken naar de samenwerking met het bedrijf.