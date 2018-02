Permanente tentoonstelling in De Esrank

PEIZE – In seniorencomplex De Esrank is een doorlopende verkoopexpositie van zestien kunstenaars te zien. Het is een gevarieerde tentoonstelling met voornamelijk schilderkunst. Van abstracte tekeningen tot portretschilderingen. Daarnaast staat er ook bloemsierkunst en keramiek tentoongesteld.

De exposanten zijn amateurschilders en leerlingen van kunstschilder Fokko Rijkens uit Roderwolde. Sommigen schilderen al jaren, terwijl een ander vorig jaar pas begonnen is. Regelmatig vervangen de kunstenaars hun werk in De Esrank. De permanente tentoonstelling blijft daardoor nooit hetzelfde.

‘Het is een verkoopexpositie,’ zegt Vrieso Rademaker, initiatiefnemer van de expositie. ‘De bedoeling is dat er werk wordt verkocht en dat is ook al gebeurd. Voor een ieder zit er wat wils tussen. De grotere schilderijen zijn bijvoorbeeld ideaal voor kantoren en bedrijven. Andere werken zijn mooi klein voor thuis aan de muur.’

Rademaker, is zelf één van de zestien kunstenaars. ‘Ik ben veel op Terschelling. De kustlijn van het eiland heb ik geschilderd, maar ook een doorgang naar het strand met een mooi uitzicht op de horizon.’ Rademaker schildert niet alleen landschappen. ‘Laatst heb ik een schilderij van een vogel gemaakt en verkocht. Binnenkort hang ik hier ook abstract werk op.’

Er hangen ook werken van paardenschilder Hetty Smilda uit Roderwolde. Zij schildert jaarlijks het winnende paard van de kortebaandraverijen tijdens de Rodermarkt. Rademaker: ‘Door het gebruik van acrylverf, lijken de dieren levensecht.’

De expositie omvat niet alleen schilderkunst. Er zijn keramieken voorwerpen te bezichtigen en te koop. In het oog springend is de bloemsierkunst van Anita Hoekstra uit Peize. Haar werk wordt regelmatig vervangen. ‘Zo staan er altijd verse bloemen die passen bij het seizoen,’ zegt Rademaker.

Locatie: De Esrank. Ingang Medisch centrum, Zuster Kleveringastraat 101 Peize. Dagelijks geopend 8.00-16.00 uur.