RODEN – Peter Dijkstra. Bekende naam? Zou kunnen. Hij is de zoon van Bouwe Dijkstra, de voormalig dirigent van het Roder Jongenskoor. Peter heeft zelf ook jaren gezongen voor het koor en was oprichter en dirigent van The Gents, die op zondag 2 september zullen optreden tijdens het Wat ’n Kunst festival in Roden.

Momenteel is Peter de artistiek leider van het Nederlands Kamerkoor en binnenkort zal hij gastdirigent zijn van het Luthers Bach Ensemble. Dit is een kleinkoor, met solisten en barokorkest. Op vrijdag 21 september zal hij te bewonderen zijn in de Grote Kerk te Leeuwarden. Zaterdag 22 september in de Grote of Martinikerk te Doesburg en op zondag 23 september in Der Aa-Kerk te Groningen. De gastdirigent zal dan met het Luthers Bach Ensemble ‘Alexander’s Feast or the Power of Music’ opvoeren. ‘Alexander’s Feast is een relatief onbekend oratorium van Handel, dat regelmatiger uitvoering verdient. De muziek is van een ongekende schoonheid en kracht! Ik verheug me enorm op de repetities en uitvoeringen en ik ben heel blij dat we zeer goede solisten konden engageren’, zegt de dirigent er zelf over.

Voor meer informatie en tickets, kan eenieder terecht bij Boekhandel Daan Nijman te Roden.