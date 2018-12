NOORDENVELD – 2018 loopt op zijn eind. Het gehele jaar stond de gemeente Noordenveld in het teken van Peter van der Velde, de schrijver, de dichter en het oude schoolhoofd van Roderwolde. Dit jaar markeert zijn honderdste geboortejaar en ondanks dat de schrijver in januari 2004 overleed, zijn de werken van de Drentse schrijver nog steeds populair. Dat bleek het afgelopen jaar tijdens de talrijke activiteiten en evenementen die werden georganiseerd. Ook de Krant schonk aandacht aan het Peter van der Velde-jaar, door iedere maand een bijdrage van een Drentse schrijver mee te nemen. Deze schrijver liet dan zijn/haar licht schijnen op één van de werken van Van der Velde. Deze week vindt u de laatste bijdrage – die van Ton Peters – op pagina 21. Aanstaande zaterdag wordt het Peter van der Velde-jaar feestelijk afgesloten. Dat gebeurt natuurlijk in Roderwolde. Vanaf 14:30 uur staat MFA De Doefkamp in de afsluiting van het Peter van der Velde-jaar. Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot 12 december, via info@bibliotheekroden.nl of via 088 0128245. Bron foto: Huus van de Taol.