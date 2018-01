Petra Geerts, voorzitter Orpheus Symfonie Orkest

“Het Orpheus Symfonie Orkest is een amateursymfonieorkest met Roden als thuisbasis. Iedere donderdagavond repeteren we van acht tot tien uur in activiteitencentrum de Dobbe aan de Koerskamp. Zo’n 25 leden hebben we. Als jarenlang een vrij stabiel aantal, heel gemiddeld voor een amateurorkest. Ik ben nu vijf jaar voorzitter en al een jaar of twaalf lid van het orkest. De roots van onze vereniging dateren van begin 1900. Na een aantal fusies is het Orpheus Symfonie Orkest ontstaan. Ons orkest bestaat voor de helft uit strijkinstrumenten en voor de andere helft uit blaasinstrumenten. We spelen vooral lichtklassieke muziek, onder leiding van onze vaste en bevlogen dirigent Jan ten Bos. Een paar keer per jaar treden we op. Meestal zijn het concerten die we zelf organiseren. We treden ook wel eens op in verzorgingstehuizen. Dat is ongelofelijk leuk. Veel mensen op leeftijd luisteren graag naar wat klassiekere muziek, merken we. Al die blije gezichten, dat is zó dankbaar. Gezelligheid staat bij onze vereniging voorop. Ons motto is: met elkaar met plezier muziek maken. Je kent elkaar op een gegeven ogenblik. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Veel leden verheugen zich op de wekelijkse repetitieavonden. Niet alleen voor de muziek maar ook voor het praatje. Nu ik toch de vrouw met de hamer ben, maak ik graag even van de gelegenheid gebruik: we zoeken nog wat strijkinstrumenten. Een viool, een altviool en een contrabas zou prachtig zijn. Of iemand die cello speelt. Die missen we ook. En o ja, het lijkt ons geweldig wanneer we jeugdleden kunnen begroeten. Op dit moment hebben we geen jeugdafdeling, maar het is wel iets dat we graag zouden willen. Iedereen die het leuk lijkt een keer mee te spelen en ervaring heeft met een muziekinstrument, is van harte welkom! Ook als je maar een deel van het jaar beschikbaar bent! Eerst even een keer komen luisteren is uiteraard ook prima. Op dit moment zijn we in voorbereiding voor ons jubileumconcert van volgend jaar. Op 24 maart vieren we ons 50-jarig bestaan. De locatie is niet nog niet bekend, het repertoire wel. We spelen muziek door de tijd heen. We nodigen alle oud-leden uit en leen van het eerste uur zetten we in het zonnetje. Dus mensen; lijkt het je leuk om bij ons te spelen, neem gerust contact op! Alle informatie is te vinden op onze website: www.orpheussymfonieorkest.nl.”