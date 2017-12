‘Pianospelen is te vergelijken met topsport’

Petra Wielemaker geeft al meer dan 25 jaar pianoles

LEEK – Vanuit lokaal 11 aan de Oldeborg te Leek klinkt muziek. In het fraai ingerichte lokaaltje, zit Petra Wielemaker achter één van de aanwezige vleugels. De prachtige klassieke klanken van de Poolse Chopin worden door Petra, die al meer dan 25 jaar pianodocent is, vol enthousiasme ten gehore gebracht.

In 1993 ronde Petra haar klassieke opleiding aan het conservatorium af. ‘Ik wilde les gaan geven, maar destijds kwam je er niet zo makkelijk tussen. Muziekscholen hadden hun vaste muziekdocenten, die er niet over peinsden om hun plaats af te staan. Uiteindelijk kon ik bij een muziekschool in Leer (Duitsland) terecht. Zodoende werd ik dus toch pianodocent’, zegt zij.

Petra is lid van de allereerste muziekcoöperatie van het Westerkwartier, Muziekschool Kunstbedrijven geheten. ‘Dit is een coöperatie van zzp’ers die allemaal muziekdocent zijn. Wij verzorgen zelf onze administratie en dergelijke. Daarnaast hebben we een gezamenlijke website in beheer.’ Via de coöperatie heeft ze uiteindelijk ook een plaats kunnen vinden voor haar muziek lessen, en wel in de Oldeborgschool te Leek. ‘Het is heel fijn dat ik hier terecht kan. Ik ben de gemeente daar vooral heel dankbaar voor. Als muziekdocent ben je toch afhankelijk van een eigen ruimte.’

Van kinds af aan was Petra al bezig met muziek. ‘Mijn ouders hielden veel van muziek. Vanuit mijn familie kreeg ik daarom al veel mee van muziek en eigenlijk was het vanzelfsprekend dat ik zelf ook een instrument ging bespelen.’ Naast de piano, volgde Petra in Duitsland lessen altviool. ‘Toen ben ik er wel achter gekomen dat je voor het leren bespelen van een instrument, het beste op jonge leeftijd kan beginnen. Als kind leer je namelijk sneller, vooral het motorisch geheugen, ontwikkelt zich veel sneller dan bij volwassen. Dat is lastiger aan te leren, wanneer je al ouder bent.’

De piano blijft voor Petra toch hét instrument bij uitstek. ‘Pianospelen is een ideale manier om je emoties kwijt te kunnen. Samen met leerlingen zoek ik de muziekstukken uit en vaak kiezen zij iets wat bij hen situatie of emotie past. Het is een ideale uitlaatklep.’ Sowieso is het niet zo dat Petra per se beslist wat er gespeeld wordt. ‘Vroeger leerde je alles uit een boekje. Tegenwoordig zijn leerlingen hier vrijer in. Al vind ik wel dat klassieke muziek een soort basis vormt. Klassieke muziek vergt namelijk veel techniek, het is heel perfectionistisch.’ Petra geeft alleen individueel les en dat vindt ze erg belangrijk. ‘Iedere leerling is uniek. Dat geldt voor de persoonlijkheid en voor het niveau, maar ook voor het geen zij willen leren. Lessen duren slechts twintig minuten en dan is het belangrijk dat zij hierin de volle aandacht krijgen. Als docent is het hard werken, aangezien je veel in die twintig minuten moet proppen. De overgrote meerderheid doen de leerlingen thuis. Huiswerk is ontzettend belangrijk.’

Petra vergelijkt pianospelen met topsport. ‘Doorzettingsvermogen is belangrijk en je moet gedisciplineerd oefenen. Als je goed wilt worden, dan zal je er iets voor moeten doen. Neem nu een jongetje van acht, die via onze coöperatie vioolles krijgt. Hij oefent iedere dag een uur zelf en viel laatst op een Haydn- festival ruim in de prijzen. Bijzonder om te zien.’

Petra onderstreept dat het beoefenen van een muziekinstrument belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. ‘Je wordt er slimmer van en het komt je motoriek ten goede. Het is goed om te zien dat wij als muziekschool meer aanmeldingen krijgen. De crisis hebben we achter ons gelaten, en mede door de inzet van koningin Maxima, zien we dat er meer aandacht wordt besteed aan muziek op basisscholen.’

Als het aan Petra ligt, blijft ze pianolessen geven tot aan haar pensioen. ‘Dat moet ook wel, als zzp’er’, lacht ze.

Op dinsdag 19 december spelen pianoleerlingen van Petra een concert in de Hervormde Kerk te Nuis (aanvang 19:00 uur). Vrijdag 22 december doen pianoleerlingen dit in combinatie met vioolleerlingen. Ook dan staan ze vanaf 19:00 uur in de Hervormde Kerk te Nuis.

Op zondag 18 maart is het de beurt aan de docenten van Muziekschool Kunstbedrijven. Om 15:00 uur spelen zij in het kerkje aan de hoofstraat te Tolbert. Alle bovenstaande concerten zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie: www.petrawielemaker.nl.