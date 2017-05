Piet Paulusma lost startschot Roder Avond4daagse

RODEN – Breaking: niemand minder dan Piet Paulusma lost dit jaar het startschot van de Roder Avond4Daagse op 30 mei. De weergoeroe zal vanuit Roden het weer voorspellen en de wandelaars wegschieten. Alle reden om je dus snel in te schrijven voor de vierdaagse die twee afstanden kent. Mensen kunnen kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Ook mensen in een rolstoel kunnen meedoen. Voorzitter van de werkgroep Arno Kakkenberg: “op donderdagavond is er een speciale rolstoelvriendelijke route. Die hebben we hoogstpersoonlijk laten testen door een deskundige.”

Wie er als geen ander op let dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de Avond4Daagse is Tine Beks. Zij zet zich met Prokkel (‘een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder’) al jaren in voor mensen met een beperking. Tine is gelukkig met het ‘rolstoelpad’ op de route van donderdagavond. Samen met rolstoeler Grietje Huizing liep ze mee om het onverharde pad te testen op kuilen en hobbels. Het filmpje met de bevindingen van Grietje is te vinden op de Facebookpagina van de Krant.

“Iedere dag is er in de vijfkilometer route een bijzondere en speciale plek opgenomen”, vertelt Kakkenberg die niet op de details in wil gaan. “We willen niet téveel verklappen. Uiteraard kunnen alle deelnemers rekenen op een heel mooie ontvangst en…hebben we voor wandelaars die nog energie over hebben we een interessante uitdaging in petto!” En dan nog even over de inschrijvingen. Het doel is ambitieus: de organisatie hoopt op 1000 deelnemers. “Het begint al aardig te lopen, maar 1000 lopers zou fantastisch zijn. Zover zijn we nog niet. Daarom roepen we alle sportievelingen op zich in te schrijven! Dat kan via de website: avondvierdaagse-roden.nl. Weet je wat zo leuk is? De jongste deelnemer is drie jaar! Dus leeftijd is geen drempel.”

De Avond4Daagse vindt plaats van 30 mei tot en met 2 juni. En niet in de laatste plaats noemen we nog even de sponsoren. Want zonder geld geen Avond4Daagse. Zo simpel is dat. Dankzij de steun van Schadenet Bathoorn, AH, Brandweer, KPN en de Krant heeft de organisatie prachtige routes kunnen samenstellen. De Krant blijft de Avond4Daagse op de voet volgen en komt iedere week met een update in de Krant en op de Facebookpagina van de Krant. Stay connected.