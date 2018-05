Pinkster Festival Leek uniek en traditiegetrow alle vier dagen gratis entree  

LEEK – Het Pinkster Festival Leek kent, net als vele voorgaande jaren, een top programmering. Vier dagen lag is de sfeervolle feesttent aan de Tip in Leek weer ‘the place to be’. Traditiegetrouw komt de organisator met een line-up met voor elk wat wils. Vrijdag 18 mei, zaterdag 19 mei, zondag 20 mei en pinkstermaandag 21 mei is er voor de duizenden feestgangers wederom veel te beleven en zal de stemming en gezelligheid tot grote hoogte stijgen. Als altijd is het Pinksterfestival Leek één van de belangrijkste pijlers met haar festiviteiten die bijdragen tot een immer gezellig Pinksterweekend in Leek en alle dagen gratis entree voor de feestgangers. Uniek voor de huidige tijd!

Het bezoekersaantal zit de laatste jaren weer flink in de lift en dit naar tevredenheid van de organisator en alle andere neringdoenden en kermisexploitanten. ‘Met elkaar moeten we het doen en doordat alle betrokkenen zich jaarlijks uitermate inspannen blijft het totale Pinksterfeest op niveau en blijven we publiek trekken tot uit de verre omgeving’, zo laat Jacob Veenema, die naast het organiseren van het Pinkster Festival Leek ook het Grand Café Borg Nienoord, de IJssalon ‘opde Dam’ en het Grand Café Restaurant ‘opde Dam’ uitbaat en daar gedurende het Pinksterweekeinde ook activiteiten ontplooit.

Het Pinkster Festival Leek is al jarenlang een publiekstrekker bij uitstek en is als altijd geheel gratis te bezoeken. Vrijdag 18 mei wordt de feestelijke vierdaagse geopend met Switch. Een Noordelijke top coverband, bestaand uit vijf zeer enthousiaste leden. Ze spelen rock, pop en hebben een scala aan leuke medleys. Een topband voor gegarandeerd feest!

Zaterdag 19 mei is de coverband Stageline de gangmaker van de avond. Met klassiekers, rock, top 40, ballads, uit-je-plaat nummers, van intiem via stadion-rock naar Hollandse meezingers, tot dance . . . Het dak moet en zal eraf! Naast Stageline draagt de locale en bekende DJ Olaf zorg voor een spetterend feest voor iedereen. Een topdag is immer Pinksterzondag, 20 mei. Traditiegetrouw is de feestband Papa di Grazzi aanwezig en maakt de ‘Nacht van Leek’ tot een onvergetelijk feest. Papa di Grazzi weet al jaren de show te stelen in Leek en dit immer weer tot groot enthousiasme van het vele publiek. Daarnaast is op Pinksterzondag wederom de Oosterheerdt Pinkster Oldtimerrit. Oldtimers, vier- en tweewielers, rijden om 10.30 uur vanaf Borg Nienoord een rit door de omgeving. Na terugkomst om ongeveer 14.00 uur worden alle voertuigen geshowd op de binnenplaats van de borg. Een topdag is ook de slotdag, Pinkstermaandag 21 mei. Radio NL presenteert vanuit de feesttent en de Pinkstermarkt live-radio uitzendingen met medewerking van vele bekende artiesten. In de feesttent vanaf 11.00 uur optredens van De Alpenzusjes. De Alpenzusjes is een Nederlands zangduo dat werd opgericht in 1980, ophield te bestaan in 2009 en in 2011 werd heropgericht. Het duo maakt, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk Nederlandstalige “Tiroler” schlagermuziek

Naast het sterke aanbod gedurende het Pinkster Festival Leek in de feesttent is ook de kermis, grenzend aan de feesttent dit jaar weer van hoog niveau. De traditionele Pinkstermarkt op 21 mei biedt de verwachte rond 25.000 bezoekers weer eden scala aan goederen diensten van ruim 250 standhouders en de lokale middenstand.

Als alle jaren voorheen is het Pinkster Festival Leek gratis bij te wonen in de sfeervol ingerichte feesttent op De Tip, pal naast de kermis. Pinkster Festival Leek, gehouden op 18, 19, 20 en 21 mei 2018, duurt dus het gehele Pinksterweekeinde. Een ‘must’ om erbij te zijn!