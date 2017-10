Pizza in ruil voor kunstgrasveld G-voetballers ONR

RODEN – Donderdagavond Bella Sardegna. Een gezellig onderonsje tussen niemand minder dan bekend Grunneger en oud FC-vedette Henk de Haan en bekende Noordenvelder Jan Posthumus uit Roden. Niet een dinertje dat zomaar tot stand kwam. Afgesproken werk was het. Posthumus bood namelijk 250 euro om pizza te eten met Henk de Haan. En dat geld verdwijnt niet in de kassala van de pizzeria, maar in de pot van de Stichting G-voetbal van ONR. Het is één van de vele ludieke acties die de stichting vorig jaar op touw zette om geld in te zamelen voor een kunstgrasveld voor de G-voetballers in de gemeente.

Het gaat crescendo met het potentiele kunstgrasveld van de Stichting G-voetbal dat aangelegd moet worden op het park van ONR( tegenwoordig Sportpark Oranje), weet voetbalmakelaar Jan-Dirk Zwerver te vertellen. Zwerver zit in de commissie die vorig jaar speciaal is opgericht om geld in te zamelen voor een kunstgrasmat voor de G-voetballers. Met succes. De eerste inschrijvingen leverden al ruim 7.000 euro op, de Rabobank verdubbelde dat bedrag. Oud-wethouder Gerrit Alssema verzocht genodigden bij zijn afscheid niet aan te komen met bloemen en cadeaus maar een donatie te doen aan het G-voetbal. En die sneeuwbal werd groter en groter. Arjan Feenstra uit Leek ontwikkelde en sponsorde met zijn bedrijf Digital Reflex een website (www.gvoetbalnoordenveld.nl) met ludieke acties of spullen waarop geboden kan worden. Zo ook het etentje met Henk de Haan.

Voorzitter van de stichting G-voetbal Jannetta Roede probeert al jaren een kunstgrasveld voor elkaar te krijgen op het sportpark. En dat lijkt dankzij de ludieke acties van de stichting aardig dichtbij te komen. Er is 2 ton nodig om het hele project te financieren. “We zitten nu op zo’n 100.000 euro”, weet Zwerver die onder andere met oud-burgemeester Hans van der Laan in de stichting zit. “We hopen dat de gemeente bereid is de andere helft te betalen. Wethouder Jos Huizinga (hij heeft de portefeuille van Alssema overgenomen) heeft ons beloofd zich hard te maken voor het initiatief. Hopelijk wil de gemeente ook een mooie bijdrage leveren. Een kunstgrasveld speciaal voor G-voetballers is uniek in Nederland. Als we dat voor elkaar krijgen is dat geweldig voor de uitstraling van de gemeente”, vindt de voetbalmakelaar.

Jan Posthumus vermaakte zich kostelijk met zijn jeugdheld. Want met Henk is het altijd lachen. Anekdotes zat uit de ouwe doos. Ook uit de nieuwe trouwens, want Henk is nog steeds actief met zijn eigen evenementenbureau Henk Evenement’n. Regelmatig schoof De Haan aan bij de Wereld Draait door, in een poging zijn voetbalclub Veendam te redden van de ondergang. En dat soort dingen werden natuurlijk even uitgebreid besproken donderdagavond. Om de rekening van het voortreffelijke diner hoefden de heren zich niet druk te maken; het etentje werd gesponsord door de mannen van Bella Sardegna. Bieden én zelf iets op de site zetten kan overigens nog steeds: www.gvoetbalnoordenveld.nl.