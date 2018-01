Plan Westerkwartier Marathon gepresenteerd in gemeentehuis

LEEK – Het plan voor de Westerkwartier Marathon, die op zaterdag 6 oktober zal worden gehouden, is afgelopen week gepresenteerd in het gemeentehuis van Leek. Ten overstaan van zo’n vijftig aanwezigen, sprak burgemeester Hoekstra enthousiast over het plan van Peter Wolters en Chris Renkema.

De Westerkwartier Marathon wordt eenmalig op poten gezet, om de inwoners van de nieuwe gemeente Westerkwartier op een sportieve manier met elkaar te verbinden. Het parcours staat nog niet volledig vast, maar zal de deelnemers in ieder geval door Leek, Midwolde, Lettelbert, Enumatil, Zuidhorn, Briltil, Faan, Niekerk, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Noordwijk, Marum, Nuis en Niebert voeren. Tolbert is de finishplaats van de Westerkwartier Marathon. Voor meer informatie over het evenement, kan eenieder mailen naar wm@loopgroepnienoord.nl.