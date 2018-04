Ploggers verzamelen 50 kilo zwerfafval

RODEN – Op zaterdag 14 april stond er om half 8 ’s ochtends een groep van zo’n 15 hardlopers van loopgroep Roden klaar om onder het mom van ‘Ren je rotzooi’ te gaan ‘ploggen’.

‘Plogging’ is een looptrend die een paar jaar geleden in Zweden is ontstaan en nu overwaait naar de rest van de wereld, waaronder Roden. Het woord ‘plogging’ is een samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ (oppakken) en jogging. In Nederland wordt het ook wel ‘troeptrimmen’ genoemd.

Zaterdagochtend werd er na een warming-up eerst zwerfafval verzameld op het industrieterrein Bitseveld rond de Kanovijver en daarna in het groen achter het zwembad De Hullen in Roden. Resultaat: 50 kg zwerfvuil. Er was een aanhanger voor nodig om het allemaal af te voeren naar de vuilstort.